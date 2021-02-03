Fo Nedir? Havacılıkta Fo Teriminin Türkçe Karşılığı Ne Demektir?



Günümüzde birçok değişik terim üzerinden kısaltmalar bulunmaktadır. Bu kısaltmalar genel olarak uluslararası çapta ele alınmak suretiyle ortak biçimde kullanılır. Özellikle farklı sektörler açısından ele alındığı vakit, kısaltmalar daha kullanışlı bir imkan sağlar. Bu kısaltmalar içerisinde aynı zamanda FO nedir sorusu bir adım öne çıkmaktadır. Özellikle havacılıkla ilgilenenlerin mutlaka karşısına çıkan bir kısaltma olarak dile getirmek mümkün.



Fo Nedir?



Fo kısaltması genel olarak havacılık üzerinden ele alınan bir kısaltma şeklinde ifade edilmektedir. İngilizce üzerinden ele alınmış ve baş harfleri ile beraber yapılmış bir kısaltma biçiminde anlatmak mümkün. Bu doğrultuda FO kısaltması, ‘first officer,’ biçiminde değerlendirilir. Günümüzde sadece havacılık konusunda değil aynı zamanda gemicilik açısından da değerlendirilen bir tanımlama şeklinde ifade etmek mümkün. Bu doğrultuda Türkçe karşılığı olarak ise, ‘Yardımcı pilot’ biçiminde ele alarak ifade edilebilir.



Havacılıkta Fo Teriminin Türkçe Karşılığı Ne Demektir?



Birçok farklı sektör açısından daha kullanışlı bir yapı elde edebilmek için günümüze kısaltmalar kullanılır. Özellikle sektörel bazda çalışmaların daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi adına, ulaşım noktasında büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı özellikle FO çok sık karşılaşılan bir terim haline gelmiş durumda. Bu Terim İngilizce olarak first officer şeklinde ifade edilir. Türkçe anlamı ile beraber ise yardımcı pilot anlamındadır.



Havacılık terimi içerisinde Kaptan pilottan sonra gelen yardımcı pilot olarak öne çıkar. Uçağı uçurmak ve kontrol altında tutmak amaçlı Kaptan pilota destek olan kişidir. Deneyimlerini bağlı olarak Kaptan pilotun isteğine uygun şekilde, uçağa tek başına uçurma yetkisine de sahiptir. Bu doğrultuda Kaptan ile beraber aynı bilgiye sahip olduğunu söylemek mümkün.



Havacılık ile beraber aynı zamanda gemicilik konusunda da FO kısaltmasının değerlendirildiğini söylemek gerekir. Bu bağlamda gemilerde kaptandan sonra gelen en kıdemli subay olarak ifade edilebilir. Genel olarak bundan sonra ise 4 başka subay daha yardımcı olarak gemi içerisinde bulunmaktadır. Ancak günümüze havacılık sektörü açısından daha fazla ele alındığını ve kullanıldığını söylemek gerekir. Özellikle uçağın sağlıklı bir şekilde hareket etmesi ve uçurulması ile varış yerine ulaşması noktasında, kaptan pilot ile beraber en önemli görevli kişidir.