Franchise Ne Demek? Franchise Bayilik Ve Franchise Noktası Ne Anlama Gelir?
Fransızca kökenli bir sözcük olan franchise, imtiyaz ve yetki demektir. Franchising şeklinde de kullanılan bu terim, uluslararası bir markanın işletme haklarını satın almak anlamına gelir. Sıfırdan bir marka yaratmak yerine, müşteri tabanı hazır bir markanın imtiyaz hakkı satın alındığı için, birçok açıdan yarar sağlayan bir işletmecilik yöntemidir. Bayilik veren firmalara telefon ve internet üzerinden ulaşılabilir. Franchise ne demek? Franchise bayilik ve noktası ne anlama gelir? İşte, tüm detaylar.
Bayilik ile birlikte bir markanın adı, logosu ve sistemi de satın alınmış olur. Sürdürülebilir işletmeler için markanın tüm standartlarını yerine getirmek ve mevcut çalışma sistemini uygulamak gerekir. Örneğin X markasının her şubesinde en az 4 personel çalıştırmak zorunlu ise, daha az sayıda personel çalıştırmak franchise kurallarına aykırıdır.
Franchise Ne Demek?
Franchise, bir markanın isim ve işletim hakkını almak ve bayilik açmak demektir. 20. yüzyılın başından beri uygulanan bu yöntem ile birlikte markaların farklı ülkelerde birçok şubesi açıldı. Franchise, sağladığı avantajlarla günümüzde en çok tercih edilen işletmecilik yöntemidir.
Bir markanın bayiliğini alabilmek için o markanın sözleşmede belirtilen tüm standartlara uyulması gerekir. Bu standartlara uyulmadığı takdirde bayilik sözleşmesi tek taraflı feshedilebilir ya da süre dolduktan sonra tekrar yenilenmez.
Franchise'in hem markalara hem de serbest girişimciler için birçok avantajı vardır. Sıfırdan iş kurmak ve marka yaratmak maliyetli olduğu için bilinen bir markanın bayiliği alınıp işletilebilir.
Franchise Bayilik ve Franchise Noktası Ne Demek?
Ticari marka lisansı ile birlikte alınıp işletilen bayiliklere franchise bayilik verilir. Franchise noktası da söz konusu markanın dünyanın belli başlı ülkelerinde şubesinin bulunması anlamına gelir. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde kurulan bir marka, farklı ülkelerdeki birçok bağımsız girişimciye bayilik verebilir.