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    HaberlerEğitim Haberleri Fransızca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Fransızca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı
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    04.07.2020 - 23:56 |

    Fransızca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Fransızca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Fransızca konuşmayı öğrenmek kadar rakamları da öğrenip, söyleyebilmek önemlidir. Fransızcada kelimeler yazıldığı gibi okunmuyor. Bu konuda telaffuza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle Fransızlar konuşmalarında “r” harfine basarak konuşurlar. “q” harfini de genizden çıkararak söylerler. Bu söylemlere dikkat ederek, Fransızca sayıları öğrenip, günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Fransızca sayıların nasıl yazıldığını ve Türkçe nasıl okunduğunu sizler için derledik.

    Fransızca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Fransızca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Fransızcada da aynı Türkçede olduğu gibi sistem aynıdır. Burada sadece 17’ye kadar olan rakamların ve onluk sistem 100’e kadar olan sayıların yazılışını ve okunuşunu bilmeniz yetiyor. Rakamları öğrendikten sonra birler basamağındaki sayıları ekleyerek yazıp, okuyabiliyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz husus, 20, 30, 40 gibi sayılardan sonra 1 ekleyecekseniz, “et’ takısını araya eklemeyi unutmayınız.

    Fransızca Sayılar Nasıl Yazılır?

    0 = zéro 1 = un 2 = deux 3 = trois 4 = uatre
    5 = cinq 6 = six 7 = sept 8 = huit 9 = neuf 10 = dix 11 = onze 12 = douze 13 = treize 14 = quatorze
    15 = quinze 16 = seize 20 = vignt 30 = trente 40 = quarante
    50 = cinquante 60 = soixante 70 = septante/Soixante-dix
    80 = quatre-vingt 90 = nonante/Quatre-vingt-dix 100 = cent

    Fransızca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    0 = ziro 1 = öö 2 = dü 3 = trua 4 = kaatr 5 = senk
    6 = siz 7 = set 8 = üit 9 = nöf 10 = diz 11 = oonz
    12 = duz 13 = trez 14 = katorz 15 = kenz 16 = sez 20 = ven
    30 = trant 40 = karant 50 = senkant 60 = suasant 70 = setant/ suasant diz
    80 = kaatr ven 90 = nonant/ kaatr ven diz 100 = san

    100’e kadar Fransızca Sayıları Yazma ve Okuma

    Fransızca sayıları yazmak ve okumak istiyorsanız öncelikle olarak, 17’ye kadar olan sayıları ve 100’e kadar onluk sistem sayıları ezberlemeniz gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra 100’e kadar istediğiniz sayıyı yazıp, okuyabilirsiniz.

    17 = dix-sept = disset 21 = Vingt-et-un = ven e öö
    32 = Trente-deux = trant dö 43 = Quarante-trois=karant trua
    54 = Cinquante-quatre= senkant kaatr 65 = Soixante-cinq = suasant senk
    76 = Soixante-seize = suasant sez 87 = Quatre-vingt-sept = kaatr ven set
    98 = Quatre-vingt dix huit = kaatr ven diz üit

    Gördüğünüz gibi önce onluk sayıyı yazıyorsunuz daha sonra birler basamağındaki sayıyı ekleyerek, istediğiniz sayıyı oluşturuyorsunuz. 70 ve 90 rakamlarının iki ayrı yazılışı ve okunuşu bulunuyor. Bu kafanızı karıştırmasın. 70 (yetmiş) suasant diz "atmış+10" demektir.

    Örneğin; 78 sayısını yazmak ve okumak istiyorsanız önce 60 olan suasant yazıp daha sonra 18 olan diz üit yazıyorsunuz. 78 = suasant diz üit sayısını böylece yazıp, okuyabilirsiniz.

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