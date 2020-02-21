Fransızca’yı mükemmel derecede öğretiyor

Özel Küçük Prens Okulları, ayrıca 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle, Fransa Dışişleri ve Avrupa İlişkileri Bakanlığı müşterek onayıyla verilen LABEL üstün başarı belgesine layık görüldü. Bu belge, 1. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerin ve eğitimcilerin başarılarını yansıtan, Fransa dışında Fransızca eğitim veren okullar arasında, Fransız dili ve kültürünü mükemmel seviyede öğreten okullara verilmesi açısından önemli.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı itibariyle kurumun anaokulu, Fransız Kültür Merkezi tarafından günlük etkinliklerini Fransızca gerçekleştiren ve frankofon eğitim veren anaokullarına verilen L’accreditation Maternelle Francophone (AMF) kalite belgesini aldı.

İlk mezunlarını 2001-2002 eğitim ve öğretim yılında vermeye başlayan Özel Küçük Prens Okulları, bugüne kadar 1200’ü aşkın öğrenciyi mezun etti.