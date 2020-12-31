Funda İsminin Anlamı Nedir? Funda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Funda isminin kökeni Rumcaya dayanmaktadır. Kız çocuklarına verilen isimlerden birisi olan funda, ülkemizde de sıklıkla kullanılmaktadır. Şu anda ülkemizde bu ismi taşıyan 48 binin üzerinde insan bulunmaktadır. Geçtiğimiz sene içerisinde ise 68 aile kızları için funda ismini uygun bulmuştur.



Funda İsminin Anlamı Nedir?



Funda kelimesi dilimize Rumcadan geçmiş olmakla birlikte bitki bilimde de kullanılan bir terim haline gelmiştir. Funda isminin bitki biliminde kullanılan anlamı süpürge otu olmaktadır. Ayrıca fundagiller ailesine olan bu bitki, kurak yerlerde yetişen bir çalı türü olmaktadır.



Funda isminin diğer anlamlarına baktığımızda ise öncelikle denize dökülen büyük ırmak karşılığını buluruz. Daha sonraki anlamı ise ay yüzlü kimse veya ay gibi güzel olan kimse anlamları bulunmaktadır.



Funda isminin bir diğer anlamı ise gemilerin demir attıkları yerler olmaktadır. Son olarak bu ismin anlamları içerisinde demir at kumandası da bulunmaktadır.



Funda İsmi Kuran-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Funda ismi Rumca kökenli bir kelime olduğu için Kuran-ı Kerim de yer almamaktadır. Diğer bir yandan bu isim caiz olmayan kelimeler içerisinde de bulunmamaktadır.