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    31.12.2020 - 07:36 |

    G İle Eşya İsimleri: G Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    G harfi ile başlayan eşyalar listesinin ilk sırasında hazır giyim eşyaları yer alıyor. Daha çok erkeklerin giydiği ''Gömlek'' ve kadınların düğünlerinde giydiği ''Gelinlik'' giyim ürünlerinin başında gelmektedir. G ile başlayan eşyalar hangileri, bu eşyaların özellikleri ve kullanım alanları nelerdir? İşte, tüm detaylar.

    G İle Eşya İsimleri: G Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    G harfi ile başlayan eşyalardan bir diğeri de ''Güneş Gözlüğüdür'' Aynı zamanda aksesuar olarak kullanılan güneş gözlüğü, zararlı UVA ışınlarına karşı koruma sağlar.

    G Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Gözlük ve Gömlek dışında g ile eşya listesinde yer alan diğer nesneler şunlardır:

    Gitar:

    Tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan gitar, en eski ve en popüler müzik aletlerinden biridir. Klasik, akustik, bas ve elektronik olmak üzere 4 farklı çeşidi bulunmaktadır. Altı telli bir enstrüman olan gitar, birçok farklı müzik türünde çalınmaktadır.

    Gardırop:

    Giydi dolanı olarak da bilinen gardırop genellikle evlerin yatak odalarında kullanılır. Çekmeceli, askılı, sürgülü ve aynalı çeşitleri mevcuttur.

    Gramofon:

    Gramofon, 1877 yılında Emile Berlinier tarafından icat edildi. Taş plak adıyla da bilinen gramofonlar günümüzde çok fazla kullanılmamaktadır.

    Gırgır:

    Halıları süpürmek için kullanılan gırgır, pratik bir ev aletidir. Diğer süpürgelerden farklı elektronik değil mekanik olmasıdır. Tek ve çift fırçalı gibi çeşitleri mevcuttur.

    Gaz Lambası:

    1853 yılında icat edilen gaz lambası, günümüzde sadece elektriğin olmadığı belli başlı bölgelerde kullanılmaktadır.

    G harfi ile başlayan diğer eşyalar: Gazete, Giyotin, Gaz Ocağı.

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