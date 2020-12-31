G İle Eşya İsimleri: G Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
G harfi ile başlayan eşyalar listesinin ilk sırasında hazır giyim eşyaları yer alıyor. Daha çok erkeklerin giydiği ''Gömlek'' ve kadınların düğünlerinde giydiği ''Gelinlik'' giyim ürünlerinin başında gelmektedir. G ile başlayan eşyalar hangileri, bu eşyaların özellikleri ve kullanım alanları nelerdir? İşte, tüm detaylar.
G harfi ile başlayan eşyalardan bir diğeri de ''Güneş Gözlüğüdür'' Aynı zamanda aksesuar olarak kullanılan güneş gözlüğü, zararlı UVA ışınlarına karşı koruma sağlar.
G Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Gözlük ve Gömlek dışında g ile eşya listesinde yer alan diğer nesneler şunlardır:
Gitar:
Tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan gitar, en eski ve en popüler müzik aletlerinden biridir. Klasik, akustik, bas ve elektronik olmak üzere 4 farklı çeşidi bulunmaktadır. Altı telli bir enstrüman olan gitar, birçok farklı müzik türünde çalınmaktadır.
Gardırop:
Giydi dolanı olarak da bilinen gardırop genellikle evlerin yatak odalarında kullanılır. Çekmeceli, askılı, sürgülü ve aynalı çeşitleri mevcuttur.
Gramofon:
Gramofon, 1877 yılında Emile Berlinier tarafından icat edildi. Taş plak adıyla da bilinen gramofonlar günümüzde çok fazla kullanılmamaktadır.
Gırgır:
Halıları süpürmek için kullanılan gırgır, pratik bir ev aletidir. Diğer süpürgelerden farklı elektronik değil mekanik olmasıdır. Tek ve çift fırçalı gibi çeşitleri mevcuttur.
Gaz Lambası:
1853 yılında icat edilen gaz lambası, günümüzde sadece elektriğin olmadığı belli başlı bölgelerde kullanılmaktadır.
G harfi ile başlayan diğer eşyalar: Gazete, Giyotin, Gaz Ocağı.