G İle Eşya İsimleri: G Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

G harfi ile başlayan eşyalardan bir diğeri de ''Güneş Gözlüğüdür'' Aynı zamanda aksesuar olarak kullanılan güneş gözlüğü, zararlı UVA ışınlarına karşı koruma sağlar.



G Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?



Gözlük ve Gömlek dışında g ile eşya listesinde yer alan diğer nesneler şunlardır:



Gitar:



Tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan gitar, en eski ve en popüler müzik aletlerinden biridir. Klasik, akustik, bas ve elektronik olmak üzere 4 farklı çeşidi bulunmaktadır. Altı telli bir enstrüman olan gitar, birçok farklı müzik türünde çalınmaktadır.



Gardırop:



Giydi dolanı olarak da bilinen gardırop genellikle evlerin yatak odalarında kullanılır. Çekmeceli, askılı, sürgülü ve aynalı çeşitleri mevcuttur.



Gramofon:



Gramofon, 1877 yılında Emile Berlinier tarafından icat edildi. Taş plak adıyla da bilinen gramofonlar günümüzde çok fazla kullanılmamaktadır.



Gırgır:



Halıları süpürmek için kullanılan gırgır, pratik bir ev aletidir. Diğer süpürgelerden farklı elektronik değil mekanik olmasıdır. Tek ve çift fırçalı gibi çeşitleri mevcuttur.



Gaz Lambası:



1853 yılında icat edilen gaz lambası, günümüzde sadece elektriğin olmadığı belli başlı bölgelerde kullanılmaktadır.



G harfi ile başlayan diğer eşyalar: Gazete, Giyotin, Gaz Ocağı.