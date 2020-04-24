Gabari Ne Demek? Tdk'ya Göre Gabari Kelimesinin Anlamı Nedir?

Gabari kelimesi Fransızca bir kelimedir. Bu sebeple dilimize Fransızcadan girmiştir. Çok sık kullanılmasa da genelde trafikte karşımıza çıkmaktadır. Kelimenin hangi manaya geldiği TDK sözlüklerinde bulunmaktadır.

Gabari Ne Demek?



Gabari kelimesi uzun yol yolculuklarda karşımıza çıkan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kelimenin hangi manaya geldiği belirtilmiştir. Gabari kelimesi sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.



- Bazı eşyaya verilmesi gereken boyutları, yan görüşü çizmeye, hazırlamaya veya denetlemeye yarayan örnek.



- Motorlu veya motorsuz taşıtların köprü gibi yapıların altından rahatça geçmeleri için yüksekliğini belirten ölçülerdir.



- Bir binanın, yöre imar dairesinin öngördüğü en fazla olan yüksekliği.

TDK'ya Göre Gabari Kelimesinin Anlamı Nedir?



Gabari kelimesi çoğu kişi tarafından cümle içerisinde yazılı veya sözlü olarak kullanılsa bile anlamı pek fazla bilinmemektedir. Fransızca bir kelime olan gabari kelimesi motorlu ve motorsuz taşıtlarda köprü gibi yapıların altından geçebilmeleri için en yüksek boyutları belirten ölçülerdir. Genellikle uzun yolculuklarda, köprü altından geçişlerde ve tünel girişlerinde gabari ölçüleri belirtilir. Bunun dışında mimaride de kullanılan bir kelimedir. Bir binanın ve o binanın bulunduğu yöredeki imar mimarisinin öngördüğü azami yüksekliği anlamına da gelmektedir.