Gano Hesaplama Nasıl Yapılır? Üniversite Agno Ve Gano Hesaplama Formülleri
Gano ya da agno, üniversitelerde not belirtmek için kullanılan kısaltmadır. Açılımı ise Genel Akademik Not Ortalaması olarak bilinir. Yarıyıl ve yıl sonu geldiğinde yano, gano ya da agno belirlenir. Harflik sistem ile birlikte gano üniversitelerde en çok kullanılan kavramlar arasında yer almaktadır. Peki gano nasıl hesaplanır? Doğru gano hesaplama işlemi nasıldır ve harflik sistem nasıldır? Tüm bu merak edilenlerin cevabını sizler için derledik.
Genel akademik not ortalaması, dönem ya da yılsonundaki sınavların yani vize-final sınavlarının hesaplamaları sonucu ortaya çıkan rakamdır.
Üniversite Gano Hesaplama Nasıl Yapılır ve Formül Nasıldır?
Bu hesaplama, alınan dersin her kredisiyle o derse bağlı değerlendirmelerin sonucunda bir harf notu belirlenir. Bu belirlenmedeki katsayılar çarpıldıktan sonra bulunan değer toplanır ve derslerin kredi toplamına bölünür. Böylelikle gano, agno bulunmuş olur. Örneğin; yarıyılda alınan 2 ders sayısı olsun. 1. dersin kredisi 4 ve alınan not 1,70; 2. dersin kredisi ise 3 alınan not 2,70. Bu ortalama ((4 x 1,70)+ (3 x 2,70)) /7 şeklinde yapılmaktadır buradan da sonuç 2,13 çıkar. İlk yarıyıl bu şekilde bulunur. Sonraki dönem de aynı bu formül uygulanarak ortalama bulunur.
Harflik Sistem Nasıldır?
AA karşılığı 4.00'tür.
BA karşılığı 3,50'dir
BB karşılığı 3.00'dür.
CB karşılığı 2.50'dir.
CC karşılığı 2.00'dir.
DC karşılığı 1.50'dir.
DD karşılığı 1.00'dir.
FD karşılığı 0.50'dir.
FF karşılığı 0.00'dır
Diğer bir sistem ise şöyledir;
A1 karşılığı 4.00
A2 karşılığı 3,75
A3 karşılığı 3,50
B1 karşılığı 3,25
B2 karşılığı 3,00
B3 karşılığı 2,75
C1 karşılığı 2,50
C2 karşılığı 2,25
C3 karşılığı 2,00
D karşılığı 1,75
F1 karşılığı 0,00
F2 karşılığı 0,00
F3 karşılığı 0,00 şeklindedir.