Gano Hesaplama Nasıl Yapılır? Üniversite Agno Ve Gano Hesaplama Formülleri

Genel akademik not ortalaması, dönem ya da yılsonundaki sınavların yani vize-final sınavlarının hesaplamaları sonucu ortaya çıkan rakamdır.



Üniversite Gano Hesaplama Nasıl Yapılır ve Formül Nasıldır?



Bu hesaplama, alınan dersin her kredisiyle o derse bağlı değerlendirmelerin sonucunda bir harf notu belirlenir. Bu belirlenmedeki katsayılar çarpıldıktan sonra bulunan değer toplanır ve derslerin kredi toplamına bölünür. Böylelikle gano, agno bulunmuş olur. Örneğin; yarıyılda alınan 2 ders sayısı olsun. 1. dersin kredisi 4 ve alınan not 1,70; 2. dersin kredisi ise 3 alınan not 2,70. Bu ortalama ((4 x 1,70)+ (3 x 2,70)) /7 şeklinde yapılmaktadır buradan da sonuç 2,13 çıkar. İlk yarıyıl bu şekilde bulunur. Sonraki dönem de aynı bu formül uygulanarak ortalama bulunur.



Harflik Sistem Nasıldır?



AA karşılığı 4.00'tür.

BA karşılığı 3,50'dir

BB karşılığı 3.00'dür.

CB karşılığı 2.50'dir.

CC karşılığı 2.00'dir.

DC karşılığı 1.50'dir.

DD karşılığı 1.00'dir.

FD karşılığı 0.50'dir.

FF karşılığı 0.00'dır

Diğer bir sistem ise şöyledir;

A1 karşılığı 4.00

A2 karşılığı 3,75

A3 karşılığı 3,50

B1 karşılığı 3,25

B2 karşılığı 3,00

B3 karşılığı 2,75

C1 karşılığı 2,50

C2 karşılığı 2,25

C3 karşılığı 2,00

D karşılığı 1,75

F1 karşılığı 0,00

F2 karşılığı 0,00

F3 karşılığı 0,00 şeklindedir.