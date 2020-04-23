Gardırop Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Gardrop Mu Yoksa Gardarop Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan gardırop kelimesi, Türk Dil Kurumu kılavuzunda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. I sesinin kullanılıp kullanılmadığı tereddüt konusudur.



Gardırop TDK’ye Göre Doğru Yazılışı



Gardırop kelimesinde ı sesinin olmadığı düşünülebiliyor. Ancak doğru kullanımda ı sesi bulunur.

Gardırop --> doğru kullanım

Gardrop --> yanlış kullanım



Gardırop Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri



Cümle içinde kullanımlarda isim olarak yer alan kelime farklı ekler aldığında doğru kullanımı daha çok karıştırılabiliyor.

“ Yenilediği gardırobu modern detaylar içeriyor.” --> Doğru kullanım

“ Kışlıkların gardroplardan çıkma zamanı geldi.” --> Yanlış kullanım



Gardırop Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüğünde gardırop kelimesinin anlamları şu şekildedir.

1.) Giysi dolabı

2.) Bir kişinin sahip olduğu giysi takımları, bütün giysileri





