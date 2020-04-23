Gardırop Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Gardrop Mu Yoksa Gardarop Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Türkçede bazı kelimeler okunduğu şekli ile yazılmaz. Bu tür kelimeler daha çok yabancı dillerden dilimize geçenlerde olur. Ancak bu durum gardırop gibi kelimelerde tereddütler ortaya çıkar. Gardırop kelimesinin doğru yazılışı nedir? TDK kılavuzunda nasıl geçer? Birleşik mi ayrı mı yazılır? Eş anlamlısı var mıdır? İşte detaylar.
Yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan gardırop kelimesi, Türk Dil Kurumu kılavuzunda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. I sesinin kullanılıp kullanılmadığı tereddüt konusudur.
Gardırop TDK’ye Göre Doğru Yazılışı
Gardırop kelimesinde ı sesinin olmadığı düşünülebiliyor. Ancak doğru kullanımda ı sesi bulunur.
Gardırop --> doğru kullanım
Gardrop --> yanlış kullanım
Gardırop Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri
Cümle içinde kullanımlarda isim olarak yer alan kelime farklı ekler aldığında doğru kullanımı daha çok karıştırılabiliyor.
“ Yenilediği gardırobu modern detaylar içeriyor.” --> Doğru kullanım
“ Kışlıkların gardroplardan çıkma zamanı geldi.” --> Yanlış kullanım
Gardırop Nedir?
Türk Dil Kurumu sözlüğünde gardırop kelimesinin anlamları şu şekildedir.
1.) Giysi dolabı
2.) Bir kişinin sahip olduğu giysi takımları, bütün giysileri