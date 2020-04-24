Garp Ne Demek? Tdk'ya Göre Garpçılık Ve Garplılaşma Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Türkçedeki anlamı ile beraber garp ‘batı’ şeklinde ifade edilmektedir. Türkçeye Arapça üzerinden geçmiş olan bu sözcük, gündelik yaşamda çok kullanılmasa bile yazılı olarak sıkça karşılaşılan bir kelimedir.



Garp Ne Demek?



Garp kelimesi pek çok insanın kulağına aşina olmuştur. Özellikle İstiklal Marşı'nda yer alan ‘garbın afakı’ kelime grubu üzerinden bilinir. Burada garp kelimesi ‘batı’ anlamı taşırken afak kelimesi ise ‘ufuk’ şeklinde tabir edilmektedir. Her ne kadar halk arasında çok fazla kullanılmasa bile değerlendirmesinde herhangi bir sakınca yoktur.



TDK'ya Göre Garpçılık ve Garplılaşma Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Garp kelimesinden türemiş olarak garpçılık ve garplılaşma sözcükleri de bulunmaktadır. Bu doğrultuda garpçılık kelimesinin tdk'ya göre anlamı ‘batıcılık’ anlamı üzerinden ele alınır. Genel anlamıyla ise batıya yönelik batı ile ilgili ya da batıyı örnek alan gibi durum ifade edebilmektedir. Aynı şekilde Türk Dil Kurumu'na göre garplılaşma ‘batılılaşma’ anlamı taşımaktadır. Buradan da bakıldığında garp kelimesi ile beraber garpçılık ve garplılaşma hemen hemen aynı anlamlar üzerinden değerlendirilmektedir. Amaca göre değişik zamanlarda kullanabilir ya da bazı kaynaklarda karşınıza çıktığı zaman bu şekilde ne denmek istendiğini anlayabilirsiniz.