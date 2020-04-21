Gece ve gündüz nasıl meydana geliyor? İşte merak edilenler…

Dünyanın kendi ekseninde dönüşü 24 saatte tamamlanmasından dolayı, bir gün 24 saattir. Bu 24 saatinin kaçının gece ve kaçının gündüz olacağı, mevsimine bağlı olarak değişmektedir. Kışın gündüzler daha kısayken, geceler uzundur. Yazınsa gündüzler uzun, geceler kısadır.

Dünyanın dönüş hareketleri gündüz saatlerinin geçmesiyle devam ettiğinden, güneşin gökyüzündeki konumu da değişmektedir. Akşam saatlerinde güneşin ufak çizgisine kaydığı görülmekle birlikte gökyüzü, yavaş yavaş kararmaktadır. Bu şekilde gece ve gündüz rutin bir şekilde oluşmaktadır. İnsan hayatını son derece etkileyen gece ve gündüz, alışkanlıkların belirlenmesinde pay sahibidir.

Gece ve Gündüz Nasıl Oluşur?

Dünya kendi ekseninde dönerken açısal hız ile çizgisel hız ortaya çıkmaktadır. Eğer dünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi; gezegenin güneşe bakan kısmı altı ay boyunca gündüz yaşarken, güneşe bakmayan kısmı altı ay gece yaşamak zorunda kalacaktır. Sıralı olarak meydana gelen gece ve gündüz, yerel saat farklarını meydana getirmektedir.

Gün içerisinde güneş ışınlarının yere düşme açıları değişmektedir. Sabah ve akşam güneş ışınları eğikken, öğlen vakti en yüksek açıya gelmektedir. Her geçen yıl farklı mevsimsel değişiklikler yaşandığından, gece ve gündüz süresi değişebilmektedir. Dünyanın bazı bölgelerinde güneş yılın belirli zamanlarında hiç görünmemektedir. Tek bir gecenin günlerce süreceği, mevsimsel dönemler de mevcuttur.

Kısaca Gece Gündüz Oluşumu

Dünyanın küresel bir şekle sahip olmasından dolayı dünyanın her yerinde herkes aynı anda gece ve gündüz yaşamamaktadır. Dünya kendi etrafında döndüğünden güneşin önüne gelen kısım gündüzü yaşarken, güneşin arkasında kalan yerlerde gece olmaktadır. Dünyanın kendi etrafında dönme hızı hiçbir şekilde değişmediğinden, bir gün 24 saat olarak kabul edilmektedir.

Gün içerisinde güneş farklı yerlerde duruyormuş gibi görünse de farklı yerlerde durmamakta bunun nedeni, dünyanın kendi etrafında dönmesi olarak açıklanabilmektedir. Gecenin yaşandığı yere güneş ışınları ulaşmamaktadır. Dünya kendi etrafında döndüğünden, belirli bir süre geçtikten sonra karanlık

olan kısım tekrar güneş ışını almakta ve gündüz olmaktadır. Dünya batıdan doğuya olacak bir şekilde döndüğünden, Güneş doğuda görünmektedir.