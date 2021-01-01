Gece Zıt Anlamlısı Nedir? Gecenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Gece kelimesi; günün sonunu ifade eden bir sözcüktür. Bu yüzden de oldukça sık bir şekilde kullanılan kelimelerden birisidir. Gece kelimesi; metinler içerisinde, günlük konuşmada çok fazlaca kullanılan bir kelimedir. Gece kelimesinin zıt anlamı da merak edilen bir konudur. Gece kelimesinin zıt anlamı hakkında hem örnek vermek hem bilgi vermek yararlı olacaktır.



Gecenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Gece kelimesinde olduğu gibi, zıt anlamlısının da oldukça sık kullanıldığını belirtmek kesin olacaktır. Gece kelimesinin zıt anlamı; gündüzdür. Gece ile gündüz kelimeleri birbirinin zıt anlamı olarak belirtilmiştir. Bunun yanı sıra gece ile gündüz kelimelerine örnek olarak;



- Gecemi gündüzüme kattım, çalışmaya devam ediyorum.

- Gece yaptığım işi, gündüz yapamıyorum.