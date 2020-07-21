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Â GÃ¼ndelik yaÅŸam iÃ§erisindeki konuÅŸmalar ve yazÄ±larda dÃ¼ÅŸÃ¼nce ile eylemlerden bahsederken geÃ§iÅŸ ve baÄŸlantÄ± unsurlarÄ± ele alÄ±nÄ±r. YÃ¶nlendirici ifade olarak da bilinen bu unsurlar, gÃ¼n iÃ§erisinde sÃ¼rekli olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. AynÄ± zamanda Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in edebiyat aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a Ã¶nemli bir konudur.

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Â GeÃ§iÅŸ ve BaÄŸlantÄ± Ä°fadeleri Nelerdir?

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Â Ã‡oÄŸu zaman cÃ¼mleyi yÃ¶nlendirmek ya da anlamÄ± gÃ¼Ã§lendirmek ve farklÄ± yerlere Ã§ekebilmek iÃ§in, belli baÅŸlÄ± bazÄ± geÃ§iÅŸ ve baÄŸlantÄ± ifadeleri kullanÄ±lÄ±r. Bu ifadeler cÃ¼mlenin tamamlanmasÄ± ve doÄŸru ÅŸekilde anlaÅŸÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda Ã¶nemli bir potansiyel teÅŸkil etmektedir. O yÃ¼zden farklÄ± kategoriler altÄ±nda ele alÄ±nan geÃ§iÅŸ ve baÄŸlantÄ± ifadeleri, belli baÅŸlÄ± bazÄ± kelimeler Ã¼zerinden ele alÄ±nÄ±r. Bu kelimeler ile beraber cÃ¼mle kurulumu gerÃ§ekleÅŸir, geÃ§iÅŸ ve baÄŸlantÄ± ifadeleri Ã¼zerinden anlam ortaya Ã§Ä±karÄ±lÄ±r.

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Â - FarklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye yÃ¶nlendiren ifadeler,

Â - Destekleyici ve aÃ§Ä±klayÄ±cÄ± ifadeler,

Â - Ã–zetleyen ve sonuÃ§ bildiren ifadeler,

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Â Genel olarak bu 3 kategori eÅŸliÄŸinde geÃ§iÅŸ ve baÄŸlantÄ± ifadeleri ele alÄ±nmaktadÄ±r. BÃ¶ylece farklÄ± cÃ¼mleler ile beraber gÃ¼ndelik hayat Ã§ok daha anlaÅŸÄ±lÄ±r hale gelir.

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Â Ã–rnekler ile GeÃ§iÅŸ ve BaÄŸlantÄ± Ä°fadeleri Konu AnlatÄ±mÄ±

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Â Ã–rnekler Ã¼zerinden geÃ§iÅŸ ve baÄŸlantÄ± ifadelerini Ã§ok daha etkin ÅŸekilde anlamak mÃ¼mkÃ¼n. SÄ±rasÄ± ile tanÄ±mlama Ã¼zerinden ifadeler eÅŸliÄŸinde konuyu daha etkin biÃ§imde idrak edebilirsiniz.

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Â FarklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye yÃ¶nlendiren ifadeler: GÃ¼nlÃ¼k konuÅŸma ve yazÄ±larda cÃ¼mle kurulurken farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere yer verilir. Yani dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi deÄŸiÅŸik yÃ¶netebilmek amaÃ§lÄ± belli baÅŸlÄ± bazÄ± ifadeler kullanÄ±lÄ±r.

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Â â€˜â€™Matematik dersini Ã§ok severim ama bazÄ± konular beni zorluyor.â€™â€™

Â â€˜â€™Ondan Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸ olmama raÄŸmen hala bana kÄ±zgÄ±n.â€™â€™

Â â€˜â€™Araba almak istiyorum yalnÄ±z hangi marka araba alacaÄŸÄ±m konusunda karar veremedim.â€™â€™

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Â Destekleyici ve aÃ§Ä±klayÄ±cÄ± ifadeler: Bazen cÃ¼mle kurarken istenilen etkiyi yaratmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼r ve destekleyici ifadeler kullanÄ±lÄ±r. BÃ¶ylece cÃ¼mle daha etkin ve aÃ§Ä±klayÄ±cÄ± olarak karÅŸÄ± tarafa aktarÄ±lÄ±r.

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Â â€˜â€™BÃ¼tÃ¼n mutfaÄŸa tek baÅŸÄ±na toplamÄ±ÅŸ, Ã¼stelik harika yemekler de yapmÄ±ÅŸ.â€™â€™

Â â€˜â€™Seneye Avrupa'ya gitmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz hatta orada kalabiliriz.â€™â€™

Â â€˜â€™SÃ¶zel dersleri Ã§ok severim Ã¶zellikle edebiyata bayÄ±lÄ±rÄ±m.â€™â€™

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Â Ã–zetleyen ve sonuÃ§ bildiren ifadeler: YazÄ±larÄ± ve konuÅŸmalarÄ± sonuca baÄŸlamak ve kÄ±saca Ã¶zetlemek adÄ±na bazÄ± ifadeler deÄŸerlendirilir.

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Â â€˜â€™GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi bÃ¼tÃ¼n suÃ§ onun.â€™â€™

Â â€˜â€™KÄ±saca ben bu iÅŸi hallederim.â€™â€™

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Â Bu ÅŸekilde siz de farklÄ± Ã¶rnek cÃ¼mleler bulabilir ve geÃ§iÅŸ ve baÄŸlantÄ± ifadelerini daha etkili ÅŸekilde anlayabilirsiniz.

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