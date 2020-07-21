Çağlar boyunca insanlar karanlıktan kurtulmak ve özellikle geceleri aydınlığı yakalamak için pek çok yöntem denedi. Bu yöntem şüphesiz öncelikle ateş ile başladı. Özellikle medeniyetlerin daha hızlı şekilde kurulmasına imkân veren ateş, aynı zamanda ısınma ile aydınlatma imkanı sağladı. Bu durum binlerce yıl sürdü ve insanların gelişimine önemli katkı sundu. Günümüzde ise hala aydınlatma amaçlı ateş kullanılmaya devam ediliyor. Fakat gelişen teknoloji insanları çok daha yukarıya çekti ve aydınlatma sistemleri oldukça güç bir noktaya ulaştı.

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri Araçları Nelerdir? (İsimleri ve Özellikleri)

Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri araçları ele alındığı zaman, bu konuda birçok değişik seçenek karşımıza çıkıyor. Her biri farklı çağlarda milyonlarca insan tarafından kullanıldı. Tabii bunların isimleri ve özelliklerine tek tek bakılmalıdır.

Ateş: Sırası ile gidildiğinde ilk olarak aydınlatma konusunda şüphesiz ateş geliyor. Tarihte ilk ne zaman kullanıldı bilinmiyor ancak insanların hem gelişmesi hem de geceleri ısınması ve aydınlık elde etmesi noktasında ateş uzun yıllar kullanıldı. Taşları kullanarak kıvılcım çıkarmak suretiyle ateşin bulunduğu düşünülüyor. Böylece aydınlık, ısıtma ve pişirme gibi unsurlar zaman içerisinde geldi.

Meşale: Eski çağlarda insanlar ateş ile ekleri pişirdikleri et yağlarının yandığını gördüler. Bu doğrultuda odun parçalarına et yağlarını sarmak suretiyle daha uzun süreli aydınlanma imkânını ateş ile sağlıklar. Böylece ilk meşale bulunmuş oldu. Özellikle kapalı alanlarda oduna göre daha az gaz ortaya çıkardığı için, sağlıklı şekilde aydınlanma imkanı elde edildi.

Kandil ve yağ lambası: Aynı şekilde eski çağlarda hayvan ve bitki yağları bir kaba doldurmak suretiyle içerisine hayvan kılından yapılmış keçe eklenerek yakılmak suretiyle kandil elde edildi. Özellikle meşaleye göre daha kolay taşınması ve daha az gaz ortaya çıkarmasıyla uzun yıllar kullanıldı.

Mum: Pamuk ya da keçeden yapılmış olan fitili, çeşitli yağlardan elde ettikleri macun ile birleştiren insanlar ilk mumu keşfetti. Özellikle mumun is çıkarmadan yanması bir avantajdı.

Gaz lambası: Petrolün işlenmesiyle ortaya çıkan yağ kullanılarak, bir hazneye doldurulmak suretiyle üzerine cam fanus eklendi ve bu şekilde gaz lambası elde edildi. Böylece pamuk veya keçeden yapılmış fitil rüzgarın etkilenmeden uzun bir süre aydınlanmasına olanak veriyor.

Ampul: Elektrik akımının ince tellerden geçmesi suretiyle parlama yaratması ampulü ortaya çıkardı. Böylece cam tüpün içerisinde metal tel ile aydınlatma elde edildi.