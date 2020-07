Gelenek Ve Göreneklerimiz Nelerdir? Ödev İçin Maddeler Halinde Örnek Gelenek Ve Görenekler

Toplumu bir araya getiren ve onları bütün halinde tutan yapılar arasında gelenek ve görenekler geliyor. Bu yapılar unutulmaz ve her zaman hatırlatarak yerine getirilirse, aynı zamanda aradaki sevgi bağları da her daim güçlü kalır. Bu konuda Türk ve Anadolu üzerinden bakıldığı zaman birçok farklı gelenek ve görenek ön plana çıkıyor.

Gelenek ve Göreneklerimiz Nelerdir?

Toplumu bir arada tutan bazı manevi ve milli değerler bulunur. Bunlar gelenek ve görenek olarak bilinir. Yüzyıllardır yaşanmış olan ve toplum tarafından da kabul görmüş, hala büyük değerler şeklinde gelenek ve görenek şeklinde ifade edilmektedir. Barış ve huzur ortamının oluşması ile beraber birlik ve beraberliğin temsili olarak da öne çıkıyorlar.

Türk yapısında yüzyıllardan bu yana birçok farklı gelenek ve görenek yer alır. Çok önemli değerlerdir. Bu doğrultuda gelenek ve görenek, örf ve adete göre daha genel bir yapıdır. Tabii Türkiye'deki coğrafi açıdan bakıldığı zaman, örf ve adet ile beraber gelenek ve görenek aynı etki üzerinden de yaşanabiliyor. Ancak nasıl yaşanırsa yaşansın ortak olarak milli değerler şeklinde, birlik ve beraberliğin sürekliliğini yakalamak amaçlı gelenek ve görenekler büyük bir öneme sahiptir.

Ödev İçin Maddeler Halinde Örnek Gelenek ve Görenekler

Yazılı olmayan ancak bu milletin her kesimi tarafından ele alınan gelenek ve görenekler, aynı zamanda nesilden nesle aktarılan alışkanlıklardır. Tabii toplumun her kesimi tarafından uygulanan bir alışkanlık olmadığını da söylemek mümkündür. Ancak farkında olunmasa bile aslında hayatın her alanında gelenek ve görenekler yer alır. Bu doğrultuda Türk ve Anadolu kültürü açısından bakıldığında birçok farklı gelenek ve görenek bulunuyor.

- Kız isteme merasimi,

- Kına gecesi,

- Bayram ziyaretleri,

- Sünnet törenleri,

- Cenaze törenleri,

- Büyüklerin elini öpmek,

- Doğum ile bebeğe hediyeler getirmek,

- Vatani görev için asker uğurlaması,

Gelenek ve görenek açısından maddeler halinde bunları ele almak mümkün. Her biri toplum içerisinde farklı zamanlarda gerçekleştirilen alışkanlıklar bütünüdür. Bu gelenek ve göreneklerin çoğu bilinçli şekilde yapılırken bazı kısımları ise bilinçsiz olarak gündelik yaşamda gerçekleştirilir. Ancak genelde halkın büyük bir kesimi için geçerli olan ve çok önemli gelenek ile göreneklerdir.

Yukarıda sayılan gelenek ve görenekleri devam ettirmek bir toplumun birlik ve beraberliğini oluşturur. Nasıl güçlü kalınacağı ve dağılmadan bütün olunacağını her zaman hatırlatan yapılardır. O yüzden örf ve adetler ile beraber gelenek ve görenekler her zaman Anadolu toplumu noktasında büyük bir potansiyel teşkil etmektedir.