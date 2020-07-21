Â Yelkenliler, tarihteki ilk gemilere Ã¶rnek gÃ¶sterilebilir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kullanÄ±m amacÄ± ve kapasitesine gÃ¶re birÃ§ok Ã§eÅŸidi bulunan ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±ndan biridir.Â

Â Gemi TÃ¼rleri ve Ä°simleriÂ

Â 1- Tekne: Tekneler 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinden itibaren en yaygÄ±n kullanÄ±lan gemi tÃ¼rlerinin baÅŸÄ±nda geliyor. 'En kÃ¼Ã§Ã¼k gemi' olarak tanÄ±mlanmaktadÄ±r. Genellikle yolcu taÅŸÄ±ma ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k iÅŸlerinde kullanÄ±lÄ±r. KullanÄ±mÄ± son derece pratiktir. DÃ¼nya genelinde tercih edilmesinin nedeni son derece ucuz ve farklÄ± sektÃ¶rlerde kullanÄ±labilir olmasÄ±dÄ±r. Bu sektÃ¶rler arasÄ±nda keÅŸif Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve belli baÅŸlÄ± sanayi kollarÄ± da bulunuyor.Â

Â 2- Yat: Yat, lÃ¼ks gemi tÃ¼rlerinden biridir. 1500'lÃ¼ yÄ±llardan itibaren kiÅŸisel kullanÄ±mlar iÃ§in Ã¼retildi. Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ yeri Hollanda olan yatlar Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼rede Avrupa'da raÄŸbet gÃ¶rdÃ¼. Lux, superlux ve ultralux gibi yat Ã§eÅŸitleri mevcuttur. Genellikle turistik geziler ve tatil turlarÄ± iÃ§in yat kiralama seÃ§enekleri sunulmaktadÄ±r. TÃ¼rkiye'de ulaÅŸÄ±m ve eÄŸlence sektÃ¶rÃ¼ iÃ§in tercih edilen yatlar Ege ve Akdeniz'de yoÄŸun olarak kullanÄ±lÄ±yor.Â

Â 3- Tanker: 'Dev gemi' ismiyle bilinen tankerler, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde en Ã§ok tercih edilen gemi tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Kimyasal taÅŸÄ±yan tankerlerin kullanÄ±mÄ± izne tabidir. Bununla birlikte petrol ve gaz taÅŸÄ±yan tankerler iÃ§in de ruhsat ve sertifika alÄ±nmasÄ± gerekir.Â

Â GeÃ§miÅŸten GÃ¼nÃ¼mÃ¼ze Gemi Tipleri ve Ã–zellikleriÂ

Â 1- Firkate: OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu baÅŸta olmak Ã¼zere tarihte birÃ§ok devlet tarafÄ±ndan kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olan en eski savaÅŸ gemilerinden biridir. Motorlu bir sisteme sahip deÄŸildir ve kÃ¼reklerle Ã§ekilir. Ä°stihbarat ve gÃ¶zetleme gibi askeri amaÃ§larÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kaza yapan gemileri tespit etmek ve Ã§ekmek iÃ§in de firkate kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Â 2-BuharlÄ± Gemi: Tarihteki Ã¶nemi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olan buharlÄ± gemilerin aktif kullanÄ±mÄ± ile birlikte dÃ¼nya genelindeki ticaret aÄŸÄ± geniÅŸledi. Su buharÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in en ekonomik gemi tÃ¼rlerinin arasÄ±nda yer alÄ±r.Â

Â 3- Ä°stimbot: Askeri amaÃ§larla kullanÄ±lan buharlÄ± gemiler istimbot adÄ±yla biliniyor. DiÄŸer buharlÄ± gemilere oranla Ã§ok daha kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼r. Daha donanÄ±mlÄ± deniz taÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla istimbot kullanÄ±mÄ± giderek azalmÄ±ÅŸtÄ±r.Â

Â 4- RÃ¶morkÃ¶r: Teknik donanÄ±mÄ± Ã§ok yÃ¼ksek olan rÃ¶morkÃ¶r diÄŸer gemilerin Ã§ekilmesi iÃ§in kullanÄ±lmaktadÄ±r. AynÄ± zamanda motor gÃ¼cÃ¼ en yÃ¼ksek gemi Ã§eÅŸitlerinin baÅŸÄ±nda gelir. RÃ¶morkÃ¶rler arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve acil mÃ¼dahaleler iÃ§in Ã¼retilir.Â

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