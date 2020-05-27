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    HaberlerEğitim Haberleri Genç bilim insanları aranıyor
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    27.05.2020 - 07:00 |

    Genç bilim insanları aranıyor

    Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları’nın (SESAR) düzenlediği SESAR Genç Bilim İnsanı Ödülü 2020 çağrısı başvuruya açıldı.

    Genç bilim insanları aranıyor

    Ödül kapsamında hava trafik yönetimi ve havacılık alanındaki bilimsel araştırmalara katkıda bulunma potansiyeli yüksek genç bilim insanlarının tanınması amaçlanıyor. Yarışmaya belirtilen alanlarda üniversite mezunu, yüksek lisans, doktora derecelerine sahip bilim insanları başvurabiliyor. 6 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek yarışmanın ödülü ise 5000 euro.

    Martıların yemek kavgasıBostancı'da sokaklara bırakılan kedi mamaları, martıların kavgasına sebep oluyor. Birçok noktada vatandaşın bıraktığı ekmek atıklarını, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bırakılmaması özellikle martıları, kedi mamalarına mecbur kıldı.
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