Genç bilim insanları aranıyor

Ödül kapsamında hava trafik yönetimi ve havacılık alanındaki bilimsel araştırmalara katkıda bulunma potansiyeli yüksek genç bilim insanlarının tanınması amaçlanıyor. Yarışmaya belirtilen alanlarda üniversite mezunu, yüksek lisans, doktora derecelerine sahip bilim insanları başvurabiliyor. 6 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek yarışmanın ödülü ise 5000 euro.