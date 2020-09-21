Giresun Haritası: Giresun İlçeleri Nelerdir? Giresun İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Giresun’un yüzölçümü 6.831. kilometrekare olup, kilometre başına 66 insan düşüyor. 2018 yılında %3,71 gibi bir nüfus artışı yaşansa da sonraki yıl %-1,21’le nüfus sayısı düşmüştür. Büyükşehir statüsünde olmayan Giresun’un 8 Karadeniz sahilinde, 8’i de iç kesimde olmak üzere 16 ilçesi bulunuyor.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Giresun’un Nüfusu Kaçtır?



Giresun’un nüfusu sürekli artan bir grafik çizmiyor. 2008 itibariyle bakıldığında yükselen ve azalan bir nüfus grafiği ortaya çıkıyor. 2019 nüfus sayımında ilin nüfusu 448.400’dür. 2018 yılına göre nüfus 5.512 kişi azalmıştır. Nüfusun 223.422 (%49,83) erkek, 224.978 (%50,17)’si de kadından oluşuyor. Son on yılın Giresun nüfusu şöyledir;

2010: 419.256 (% -0.62)

2011: 419.498 (%0,06)

2012: 419.555 (%0,01)

2013: 425.007 (%1,30)

2014: 429.984 (%1,17)

2015: 426.686 (%-0,77)

2016: 444.467 (% 4.17)

2017: 437.393 (% -1.59)

2018: 453.912 (% 3.78)

2019: 448.400 (% -1.21)

2020: 451.389 (tahmini veri)



Giresun’un Kaç İlçesi Vardır?



Giresun’un merkez ilçesi de dahil olmak üzere 16 ilçesi bulunuyor. İl sınırları içinde kilometre başına ortalama 66 kişi düşmesine rağmen merkez ilçede bu sayı 369’dur.



Giresun’un İlçeleri Nelerdir?



Giresun’un; Piraziz, Bulancak, Giresun (merkez ilçe), Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçeleri sahil şeridinde sıralanıyorlar. Dereli, Yağlıdere, Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri de iç kısımlarda yer alıyorlar.



Şebinkarahisar 1.396 km²’lik yüzölçümüyle geniş alana sahiptir. Bu ilçeyi 1.138 km²’lik yüzölçümüyle Alucra takip ediyor. Merkez ilçe olan Giresun’un yüzölçümü ise 376 kilometrekaredir.



Merkez ilçe, ilin nüfus ve ekonomi yükünü çekiyor. Merkez ilçe dışında, Bulancak 66 bin nüfusuyla Giresun’un öne çıkan ilçesidir. Tirebolu’da Tirebolu ve Bedrama Kaleleri, Şebinkarahisar’da Meryem Ana Manastırı, Dereli’de Kümbet ve Kulakkaya yaylaları ile Kuzalan şelalesi görülmesi gereken yerlerdir. Ayrıca Dereli’de Koçkayası Tabiat Parkı, dinlenmek ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin ilgi odağıdır.