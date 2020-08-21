Girişimcilere özel burs

Program partneri olan Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası da Türkiye’den iki girişimcinin programa ücretsiz katılımını sağlayacak. Başvuruların 30 Ağustos’a kadar devam ettiği programa Girişim Fabrikası Bursu ile katılmak isteyenlerin startupmarket.co/girisimfabrikasi adresinden ön başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Dört ay sürecek destek programı, girişimci ve girişimci adaylarının mevcut işlerini aksatmaması amacıyla yarı zamanlı olacak şekilde düzenlendi. Programa dahil olan teknoloji girişimcileri ve adayları, girişimciliğin tüm boyutlarını kapsayan eğitimlerin yanı sıra startup CEO’ları tarafından verilen mentorluk ve yatırımcı görüşmeleriyle global başarılı girişimci ağına da erişebilecekler.

Merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan ve 2009’da kurulan Founder Institute, bugüne kadar 60 ülke ve 150’den fazla şehirde binlerce teknoloji girişimini hayata geçirmesiyle tanınıyor.