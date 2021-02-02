Gliserin Nedir, Ne İşe Yarar? Gliserin Nerelerde Nasıl Kullanılır, Faydaları Nelerdir?

Gliseron ismiyle de bilinen gliserin, gıdaların içerisinde nemlendirici özelliği nedeniyle kullanılabilir. Öksürük şuruplarında, dondurmalarda, sabun ve mum yapımında kullanılır. Bunun yanında kuru ciltlerin ne kazanması için belirli ilaçlarla veya tek başına kullanılabilir.

Gliserin Nedir?

Gliserin, tatlı tadı olan renksiz, kokusu olmayan zehirsiz sıvı kıvamındadır. Doğal veya sentetik türü bulunan gliserin, su veya alkol ile birlikte kullanılabilir. Doğal gliserinler, bitkisel veya hayvansal olan yağların hidrolizi sonucu elde edilir. Sentetik gliserin ise propilen, petrol ve klor içerikli kimyasallar ile üretilir.

Gliserin Ne İşe Yarar?

Gliserinin çok sayıda alanda kullanıldığı söylenebilir. Gıdalarda daha çok kıvam kazandırmak, nemlendirmek amacıyla kullanılır. Cilt için ideal olarak kullanılan bir nemlendiricidir. Sentetik ve doğal olarak iki kısımda olduğundan, doğal olanın insan vücudu için uygun olduğu söylenebilir. Antibakteri özelliğinin yanında, mantar oluşumuna engel olabilen gliserin, cildin nem ve sun dengesini koruduğundan ilaçlarda kullanılabilir.

Gliserin Nerelerde Kullanılır?

Gliserinin kullanım alanları birbirlerinden farklıdır. Ancak temel anlamda insan ihtiyaçlarının giderildiği birçok alanda kullanılabilir. Örneğin; sabun yapımında, mum yapmada kullanılabilir. Ek olarak cildin nem kazanabilmesi için farklı çeşitli ilaçlarda kullanılabilir. Cildin renginin açılmasında kullanılabilir. Sedef ve egzama tedavilerinde uygulanabildiği için ilaç sanayinde sıklıkla kullanılan maddeler arasında yer alır.

Gliserin Nasıl Kullanılır?

Gliserinin kullanımı, için pek farklı yöntemler bulunur. Kişi cildi için gliserin kullanacaksa bunu sade gliserin olarak kullanabileceği gibi farklı ilaçların içerisinde de kullanabilir. Gliserin kulaktaki bazı hastalıklar için damla şekliyle kullanılabilir.

Gliserin kullanımı için mutlaka doktor tavsiyesi almak gereklidir. Cildin nem veya parlaklık kazanması için ihtiyaç duyulan gliserin miktarının ne kadar olacağı gibi konular, alanında uzman doktorlar tarafından belirlenebilir.

Gliserin Faydaları Nelerdir?

Gliserinin insan sağlığı için çok sayıda faydası bulunur.