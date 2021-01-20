Gökay İsminin Anlamı Nedir? Gökay Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Gökay ismiyle tanınan kişilerin çoğu dikkat çekici olan bazı özellikleriyle tanınmaktadır. Bun özelliklerinden en dikkat çekici olanı ise her konuda oldukça aktif olmalarıdır. Aynı zamanda entellektüel bir kişiliğe sahip olan bu kişiler yeni bilgiler öğrenmekten adeta zevk alırlar.



Gökay Ne Demek?



Bebeğine Gökay ismini vermek isteyen pek çok anne ve baba adayı, bu ismin anlamını büyük ölçüde merak etmekte ve öğrenmek için çeşitli online platformunu araştırmaya yönelmektedir. Gökay; mavi gözlü kimse demektir. Bu bakımdan oldukça güzel anlamlı olan isimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gökalp isminin özellikle de kız bebeklere verilmesinin en önemli sebeplerinden birini bu ismin anlamı olmaktadır.



Gökay İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kur'an’da geçen isimleri araştıran kişilerin hakkında en fazla araştırma yapmakta olduğu isimlerden biri de Gökay ismi olmaktadır. Gökay ismi Kur'an’da geçen isimler listesinde kendisine yer bulamamıştır. Fakat işaret ettiği anlam bakımından Kur'an’dan olmasa da yeni doğan bebeklere verilmesi ideal isimlerden biri olmaktadır.



Gökalp ismini bebeğine vermek isteyen ancak Kur'an’da geçmediği için üzülen kişiler boşuna canlarını sıkmasınlar. Çünkü çocuğunuza bir isim verilmesi için uymanız gereken en öncelikli koşul ismin güzel bir anlamının olmasıdır. Kur'an’dan olmayan ve güzel anlamlı ismi vermenizde herhangi bir sakınca yoktur. Kur'an’da geçen bir ismi bebeğe vermek güzeldir ancak Gökay ismi güzel bir anlam taşımasaydı ve Kur'an’da geçiyor olsaydı, bu durumda ismi bebeğe vermeniz ciddi ölçüde sakınca oluşturabilirdi.