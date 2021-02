Göksu İsminin Anlamı Nedir? Göksu Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Göksu ismi akarsu anlamında kullanılıyor.



Göksu Ne Demek?



Her isim de olduğu gibi Göksu ismi de çok kullanılan bir isimdir. Özellikle anlamıyla öne çıkan ve herkesin ilgisini çeken bir isimdir. Bireyler çocukları için bu tür isimler kullanabiliyor. Göksu isminin anlamı akarsudur. Akarsu anlamıyla ön plana çıkarak, kızlarda kullanılan güzel bir isimdir. Kişiler güzel olan bu ismi çocuklarına düşünebilir. Anlamı sebebiyle çocuklarda kullanılabilecek bir isim türüdür.



Göksu İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Her ismin kendine özel bir anlamı bulunur. Bazı isimler Kuran içerisinde geçer. Göksu isminin Kuran ayetlerinde geçip geçmediği, bu ismi beğenenlerin sorduğu bir sorudur. Kuran içerisinde Göksu kelimesi geçmiyor. Bu sebepten dolayı Kuran içerisinde geçen isimlerden biri değildir. Kişiler bu yine de bu ismi çocukları için kullanabilir.



Kuran içerisinde geçmeyen isimlerin kullanılmaması gibi bir durum yoktur. Her birey beğendiği isimleri çocukları için kullanabilir. Eğer bireyler Kuran ayetlerinde geçen bir isim arayışındaysa, bu isim Kuran ayetlerinde yer almıyor.