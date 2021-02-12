Google Ne Demek? Google'ın Açılımı, Kuruluşu Ve Kurucuları Hakkında Bilgiler

2021 verilerine göre günde 1 milyara yakın kişi Google'a giriyor. Arama motoru olması dışında birçok özelliğe sahip olan Google'a, 23 yıl içerisinde birçok farklı özellik eklenmiştir.

Google Ne Demek?

Google, sadece 1 dakika içerisinde 2.5 milyon kişinin tıkladığı, popüler bir arama motorudur. Tanıtım bültenlerinin ve görüntülü reklamların yayınlandığı Google, bazı özel günlerde logo değişikliğine gidiyor. Örneğin Salvador Dali'nin doğum gününde, ressamın Belleğin Azmi tablosundan feyz alınarak Google'ın harfleri eriyen saatler ile birlikte yazılmıştı.

Google'ın Açılımı, Kuruluşu Ve Kurucuları Hakkında Bilgiler

Google'ın kurucuları öncelikli olarak Googol ismini seçse de, daha sonra oy çokluğuyla Google isminde karar kılmışlardır. Kelimenin net bir anlamı yoktur. Matematiksel karşılığı ise 10 ^ 100 şeklinde yazılır. Bunun anlamı 1 rakamının yanına 100 tane 0 koymak demektir. Alt metni ise şöyledir: Google'a bir kelime hatta bir harf yazsanız bile karşınıza binlerce site ve metin çıkar.

Google, 1998 yılında Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulmuştur. Özellikle 2005 yılından sonra dünya genelinde internet kullanımının artması ile birlikte Google da hızla büyümüştür. CEO'luğunu ise 2015 yılından bu yana Sundar Pichai üstlenmektedir.

1998 yılından bu yana birçok yeni özelliğin eklendiği Google, sürekli olarak güncellenmektedir. Sadece Google'da oynanabilen oyunlar, yüz aratma, ekran döndürme ve Youtube'da oyun oynama seçenekleri, Google'a yeni yüklenen özellikler arasında yer alıyor.