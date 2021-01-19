Görgü Kuralları Nelerdir? Maddeler Halinde Nezaket Kuralları

Görgü kuralları hem sosyal ortamlarda uyulması gereken kuralları hem de yemek yerken yerine getirilmesi gereken kuralları kapsar.



Görgü Kuralları Nelerdir?



Toplum olarak belirlenmiş bazı kurallar vardır. Toplumdan dışlanmamak ve uyum içinde yaşamak için bu kurallara ihtiyaç vardır. Özgürlük başkalarının alanına girerek onları rahatsız etmek değil aksine saygı göstermektir. Görgü kuralları saygıyı, anlayışı, empatiyi de getiren davranışlardır. Bu davranışların yaşandığı yerlerde mutluluk ve huzur oranı da artacaktır.



Görgü kurallarını insanlar belirlerler. Amaç birlikte keyifli ve verimli bir şekilde yaşamaktır. Hayatta yalnız olmadığımızı düşünecek olursak, bu kurallar hayatı kolaylaştıracaktır. Kurallar uygulanırsa iletişimde daha sağlıklı olacaktır. Görgü kuralları içerisinde yemekte görgü kuralları da önemli bir yer tutar.



Yemek sırasında çatal, bıçak kullanmak önemlidir. Ayrıca ağızda yemek varken konuşulması doğru değildir. Bu hem söylenenin anlaşılmamasına neden olacak hem de kötü bir görüntü oluşturacaktır. Ayrıca ağız şapırdatmak hoş bir durum değildir. Yemeğe başlarken, diğer kişileri beklemek bir görgü kuralıdır.



Maddeler Halinde Nezaket Kuralları



Görgü kuralları toplu yaşamın olduğu her yerde ön planda tutulmalıdır. Bu kurallara uyulmamasının tabi ki herhangi bir yaptırımı yoktur. Ama toplum tarafından kabul edilmemeye neden olabilir. Bu kurallardan bazıları şunlardır;

● Dış görünüşüne, temizliğe, kıyafetin düzgün olmasına özen göstermek

● Oturup kalkma şekline özen göstermek

● Yaşlılara, hamilelere, çocukla ailelere öncelik vermek. Toplu taşımada yer vermek.

● Etrafı kirletmemek, çöp atmamak, yere tükürmemek

● Etrafı rahatsız edecek şekilde bağırarak konuşmamak, küfür etmemek

● Yeri geldiğinde özür dilemeyi bilmek

● İş yerinde veya okulda bazı kurallara uymak

● Abartılı el kol hareketleri ve şakalardan kaçınmak

● Başkalarını küçük düşürücü tavır ve davranışlarda bulunmamak

● Argo kelimeler kullanmamak

● Telefon ile arama saatlerini belirli saatler içinde yapmak

● Cep telefonu ile topluluk içinde yüksek sesle konuşmamak

● Gerekli olan yerlerde cep telefonunu kapalı tutmak

● Verdiğin sözleri tutmak

● İnsanlara karşı nazik ve anlayışlı olmak

● İnsanları eleştiri diline dikkat etmek. İnsanların gururunu kıracak şekilde eleştiriler yapmamak

● İnsanların konuşurken sözünü kesmemek

● Teşekkür etmek, rica etmek