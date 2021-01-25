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    25.01.2021 - 15:21 |

    Göz Altı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Gözaltı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Göz altı kelimesi iki farklı anlamda kullanılır. İlk anlamı polis ve askerlerin şüpheli şahısları belli bir süreliğine gözetim altında tutmasıdır. Görme organı olan göz ile yanakların arasındaki kısım için de bu kelime kullanılır. TDK'ya göre göz altı nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır? Sizin için örneklerle ayrıntılı olarak derledik.

    Göz Altı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Gözaltı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Dilimizde göz altı kelimesi ile birlikte kalıp olarak kullanılan birçok tamlama vardır. Örneğin: Göz altı torbası, göz altı süreci, göz altı morlukları. 

    TDK'ya Göre Göz Altı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir? 

    Göz altı, anlamına göre farklı yazılan bir kelimedir. Şüpheli kişi ya da kişileri gözetim altında tutmak anlamında kullanılıyorsa ''Gözaltı'' şeklinde yazılmalıdır. 

    Örnek Cümleler: 

    1- Dün akşam üç kişi hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı. (Doğru)

    2- Onları göz altı süresi dolduktan sonra bıraktılar. (Yanlış) 

    Kelime diğer anlamıyla kullanıldığı takdirde ayrı yazılmalıdır. 

    Göz altı - Doğru 

    Gözaltı - Yanlış 

    Örnek Cümleler: 

    1- Göz altı torbalarını geçirmek için birçok alternatif tedavi var. (Doğru)

    2- Göz altı morlukları için krem var mı? (Yanlış)

     

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