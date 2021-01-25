Göz Altı Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Gözaltı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Dilimizde göz altı kelimesi ile birlikte kalıp olarak kullanılan birçok tamlama vardır. Örneğin: Göz altı torbası, göz altı süreci, göz altı morlukları.

TDK'ya Göre Göz Altı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Göz altı, anlamına göre farklı yazılan bir kelimedir. Şüpheli kişi ya da kişileri gözetim altında tutmak anlamında kullanılıyorsa ''Gözaltı'' şeklinde yazılmalıdır.

Örnek Cümleler:

1- Dün akşam üç kişi hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı. (Doğru)

2- Onları göz altı süresi dolduktan sonra bıraktılar. (Yanlış)

Kelime diğer anlamıyla kullanıldığı takdirde ayrı yazılmalıdır.

Göz altı - Doğru

Gözaltı - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Göz altı torbalarını geçirmek için birçok alternatif tedavi var. (Doğru)

2- Göz altı morlukları için krem var mı? (Yanlış)