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    18.09.2020 - 07:00 | | OZAN ÖMER KADÜKER

    Gözde üniversiteler de dolmadı

    Merkezi yerleştirmede kontenjanlarını dolduran çoğu üniversitede de kayıt yaptırmayanlarla birlikte boş kontenjanlar oluştu.

    Gözde üniversiteler de dolmadı
    OZAN ÖMER KADÜKER

    Bunlar arasında Orta Doğu Teknik, Boğaziçi, İstanbul Teknik gibi adayların en çok tercih ettiği üniversiteler de yer alıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) Ankara kampüsünde 42 boş kontenjan var. Bunlar arasında Mimarlık, İnşaat, Maden Mühendisliği gibi programlar da bulunuyor. Üniversitenin KKTC Kampüsü’nde ise İşletme, Psikoloji gibi programların da aralarında olduğu 95 kişilik boş kontenjan yer alıyor.

    Tıp, hukuk da var

    Boğaziçi Üniversitesi’nde de Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik fakültelerindeki programlarda 19 boş kontenjan var.

    169 boş kontenjanı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) ise adaylar, İnşaat, Endüstri, Maden mühendislikleri gibi programları tercih edebilecekler. Kontenjanların büyük çoğunluğunu ücretli olan UOLP-Suny programı oluştururken üniversitenin KKTC kampüsünde de 173 boş kontenjan olması dikkat çekiyor.

    Hacettepe Üniversitesi’nde ise 130 kontenjan boş kaldı. Aralarında Tıp, Psikoloji, Biyoloji, İktisat gibi programlar da bulunuyor. 97 kişilik boş kontenjanın kaldığı Marmara Üniversitesi’nde ise Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji gibi programlarda kontenjan var.

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