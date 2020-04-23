Gözyaşı Nasıl Yazılır? Göz Yaşı Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Gözyaşı Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında bu kelimenin doğru yazılışı ‘gözyaşı’ şeklinde yer almaktadır. Yani kelime birleşik olarak doğru biçimde değerlendirilir.



Gözyaşı TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Ayrı mı yoksa birleşik mi yazılacağına dair merak edilen sözcükler arasında ‘gözyaşı’ bu şekilde birleşik olarak yazılmaktadır.



Gözyaşı (doğru)

Göz yaşı (yanlış)



Gözyaşı Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Gözyaşı kelimesinin doğru yazılışı üzerinden cümle içerisinde değerlendirmek gerekirse;



‘’Gözyaşları içinde ağladı.’’



‘’Bir damla gözyaşına dünyalar bedel.’’



Gözyaşı Nedir?



Gözyaşı kelimesinin anlamı ‘Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, belli başlı sebeplerden dolayı akan duru sıvı damlacıklar’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu anlamı ile beraber birleşik şekilde gözyaşı kelimesini amaca uygun cümle içerisinde veya tek başına kullanabilirsiniz.