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    HaberlerEğitim Haberleri Gözyaşı Nasıl Yazılır? Göz Yaşı Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Gözyaşı Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 16:51 |

    Gözyaşı Nasıl Yazılır? Göz Yaşı Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Gözyaşı Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Ayrık ya da birleşik yazılması gereken sözcükler arasında bazı zamanlar hata yaşanabiliyor. Bu hatalar arasında gözyaşı kelimesi ile yer almaktadır. Pek çok kişi TDK’ya göre bu Kelimenin doğru yazılışını öğrenmeye çalışıyor. Peki, gözyaşı nasıl yazılır? Göz yaşı TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Gözyaşı kelimesinin doğru yazılışı konusunda bilinmesi gerekenler.

    Gözyaşı Nasıl Yazılır? Göz Yaşı Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Gözyaşı Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında bu kelimenin doğru yazılışı ‘gözyaşı’ şeklinde yer almaktadır. Yani kelime birleşik olarak doğru biçimde değerlendirilir.

    Gözyaşı TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Ayrı mı yoksa birleşik mi yazılacağına dair merak edilen sözcükler arasında ‘gözyaşı’ bu şekilde birleşik olarak yazılmaktadır.

    Gözyaşı (doğru)
    Göz yaşı (yanlış)

    Gözyaşı Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Gözyaşı kelimesinin doğru yazılışı üzerinden cümle içerisinde değerlendirmek gerekirse;

    ‘’Gözyaşları içinde ağladı.’’

    ‘’Bir damla gözyaşına dünyalar bedel.’’

    Gözyaşı Nedir?

    Gözyaşı kelimesinin anlamı ‘Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, belli başlı sebeplerden dolayı akan duru sıvı damlacıklar’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu anlamı ile beraber birleşik şekilde gözyaşı kelimesini amaca uygun cümle içerisinde veya tek başına kullanabilirsiniz.

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