Graffiti Nedir, Nasıl Yapılır? Kısaca Graffitinin Tarihçesi

Grafitinin ortaya çıkması ve şuan hangi amaçla kullanılması oldukça merak konusu olmaktadır. Özellikle grafiti sanatı yapmak isteyen bireyler için oldukça önemli olmaktadır.



Grafiti Nedir, Nasıl Yapılır?



Grafiti bugün pek çok kişi tarafında duvarlara yapılan ve oldukça güzel sanatlardan biri olmaktadır. Grafiti yapımı için özel alet ev eşyaların olduğu bilinmektedir. Ve genellikle spreyler ile sanat duvara işlenmektedir. Grafiti sanatı pek çok kişi tarafından önemsenmek ve oldukça değer verilmektedir.



Kısaca Grafitinin Tarihçesi Nedir?



Grafiti birçok insanın düşüneceği gibi ilk olarak bir tür duvar yazı yazma sanatı olarak ortaya çıkmamıştır. Aslında sık sık eski dönemlerde duvarlara bazı yazılar yazılmaktaydı. Bu yazıların bazıları oldukça önemli bilgiler vermesine rağmen maalesef ortaya pek çıkmamaktadır. Bunun üzerine birçok sanatçının aklına parlak bir fikir gelmektedir.



Eğer sanatlı ev oldukça dikkat çekici yazılır ise ister istemez pek çok kimse tarafından bu yazılar daha öne okunabilmektedir. Bunun üzerine grafiti sanatının ilk ve en önemli eserleri ortaya çıkmıştır. Bugün birçok kişi tarafından devam ettirilen grafiti sanatı popüler olmaya Berlin duvarı yıllarında başlamıştır.



Rusya'nın demir perde ile ördüğü Berlin şehrinde bir Duvar bulunmakta ve iki halkı birlinden ayırmaktaydı. Bunun üzerine yetkililere deklerini duyuramayan aktiviteler duvar üzerine pek çok yazı yazmaya başlamışlardır. Bunu yazılar daha çok duvarın yıkılması hakkında ve grafiti eşkinde olmaktadır. Bu süreçten sonra pek çok yerde grafiti sanatı kullanılmıştır.