Grinch Ne Demek? İngilizce Olan Grinch Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi resmi dili İngilizce olan ülkelerde sıklıkla kullanılan Grinch kelimesinin Türkçe karşılığı oyunbozandır. Genellikle sözleri ve davranışlarıyla insanların keyfini kaçıran kişiler için bu kelime kullanılır. Grinch ne demek ve nasıl telaffuz edilir? Merak eden okurlar için örnek cümleler ile birlikte derledik.
İngilizcede kelimelerin çoğulunu yazmak için kelimelerin sonuna ''s'' harfi getirilir. Grinch kelimesinin çoğulu ise hem ''Grinchs'' hem de ''Plural of grinch'' şeklinde yazılabilir.
Grinch Ne Demek?
Grinch, ne olursa olsun mutlu olmayan, huysuz ve suratı asık kişi demektir. Genellikle sıfat olarak isimlerden önce kullanılır.
Örnek kelimeler:
Grinch man - Suratsız adam
Grinch child - Huysuz çocuk
Grinch kelimesinin telaffuzu ise şu şekildedir: Gi - rinç
İngilizce Olan Grinch Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
Günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan grinch kelimesinin diğer anlamları ise şunlardır: Geçinmesi zor olan ve diğer insanların mutlu olmasını engelleyen kimse.
Örnek Cümle:
I didn't know she was such a grinch person.
Onun bu kadar suratsız / huysuz bir insan olduğunu bilmiyordum.