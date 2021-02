Grinch Ne Demek? İngilizce Olan Grinch Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizcede kelimelerin çoğulunu yazmak için kelimelerin sonuna ''s'' harfi getirilir. Grinch kelimesinin çoğulu ise hem ''Grinchs'' hem de ''Plural of grinch'' şeklinde yazılabilir.



Grinch Ne Demek?



Grinch, ne olursa olsun mutlu olmayan, huysuz ve suratı asık kişi demektir. Genellikle sıfat olarak isimlerden önce kullanılır.



Örnek kelimeler:



Grinch man - Suratsız adam

Grinch child - Huysuz çocuk



Grinch kelimesinin telaffuzu ise şu şekildedir: Gi - rinç



İngilizce Olan Grinch Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan grinch kelimesinin diğer anlamları ise şunlardır: Geçinmesi zor olan ve diğer insanların mutlu olmasını engelleyen kimse.



Örnek Cümle:



I didn't know she was such a grinch person.

Onun bu kadar suratsız / huysuz bir insan olduğunu bilmiyordum.