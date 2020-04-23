Grup Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Gurup Mi Yoksa Grup Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Dilimizde bazı kelimeler bitişik mi ayrı mı yazılır soruları sıklıkla sorulmaktadır. Grup kelimesi de günümüzde doğru yazılışı ile ilgili hatalar yapılan kelimelerden birisidir. TDK bu kelimelerin yazılışları ile ilgili bilgiler paylaşmaktadır. Peki, grup nasıl yazılır? Eş anlamlısı nedir? Eş anlamlı olan sözcükler hakkında detaylı bilgileri derledik.
Grup kelimesi yanlı yazılan kelimeler arasındadır. Çoğu zaman bu kelime gurup olarak yazılır. Fakat bu yazım şekli yanlıştır. Bu kelime grup şeklinde yazılmalıdır.
Grup TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Türk Dil Kurumunda dilimizde olan kelimelerin anlamları ve doğru yazılışları bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre ise bu kelimenin doğru yazılışı ''grup'' şeklinde olmalıdır.
Grup Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Grup kelimesi cümle içerisinde kullanılırken bazı hatalar yapılır. Bu kelime doğru ve yanlış yazılmış şekilde cümle içerisindeki örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.
- Grup olarak adaya gideceğiz. Doğru
- Farklı guruplar halinde yarışmaya katılacağız. Yanlış
Grup Nedir?
Grup kelimesinin sözlük anlamı aşağıda açıklanmıştır.
- Aynı yerde bulunan kimseler ya da nesneler bütünü
- Ortak özellikleri olan varlıklar