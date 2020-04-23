Grup Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Gurup Mi Yoksa Grup Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Grup kelimesi yanlı yazılan kelimeler arasındadır. Çoğu zaman bu kelime gurup olarak yazılır. Fakat bu yazım şekli yanlıştır. Bu kelime grup şeklinde yazılmalıdır.



Grup TDK'ya Göre Doğru Yazılışı



Türk Dil Kurumunda dilimizde olan kelimelerin anlamları ve doğru yazılışları bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre ise bu kelimenin doğru yazılışı ''grup'' şeklinde olmalıdır.



Grup Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Grup kelimesi cümle içerisinde kullanılırken bazı hatalar yapılır. Bu kelime doğru ve yanlış yazılmış şekilde cümle içerisindeki örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.



- Grup olarak adaya gideceğiz. Doğru

- Farklı guruplar halinde yarışmaya katılacağız. Yanlış



Grup Nedir?



Grup kelimesinin sözlük anlamı aşağıda açıklanmıştır.



- Aynı yerde bulunan kimseler ya da nesneler bütünü

- Ortak özellikleri olan varlıklar