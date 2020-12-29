Güçlü Zıt Anlamlısı Nedir? Güçlünün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Güçlü kelimesi kişinin kuvvetli olduğunu ifade eden, sıfat görevinde de kullanılabilen kelimelerden birisidir.



Güçlünün Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Güçlü kelimesi Türkçede gereğinden fazla tercih edilen ve kullanılan kelimelerin başında gelir. Bunun yanı sıra Türkçe de her bir kelimenin bir eş ve zıt anlamı vardır. Güçlü kelimesinin zıt anlamı da kuvvetsiz, zayıf anlamına gelmektedir. Güçlü kelimesinin eş anlamlı kelimesini de kuvvetli, heybetli sözcükleri oluşturmaktadır.



Zıt anlam ve eş anlam Türkçe de büyük öneme haiz olan konulardan birisini oluşturmaktadır. Her ikisini de öğrenilip bilinmesi Türkçe için önem arz eder. Zıt anlam bir kelimenin tam karşısında varlık gösteren, kelimenin anlamının tersi bir anlama sahip kelimedir. Bunun yanında eş anlam da aynı bu şekilde öneme haiz ancak zıt anlamdan farklı olarak kelimenin tam manasını, aynı anlamını karşılayan ifadedir.