Gül İsminin Anlamı Nedir? Gül Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Hem okunuşu hem de birbirinden farklı anlamları ile beraber Gül, kız çocukları için en çok değerlendirilen özel isimlerden biridir. Aynı zamanda kökeni Farsça olan bu güzel isim, tarihsel olarak da önemli bir yere sahiptir. Özellikle farklı renkleri üzerinden bir çiçek olarak güzel bir anlamı bulunur.



Gül Ne Demek?



Kız çocukları adına çok sevilen ve uzun yıllardır yoğun olarak kullanılan Gül ismi, aynı zamanda birçok farklı anlama sahiptir.



- Gül çiçeği ve gül ağacı.

- Bilinen bir çiçek.

- Tasavvufta Allah'ın birliğinin remzi.

- Başını ya da sonuna farklı ekler getirilerek oluşturulan güzel isimlerden biri.



Bu farklı şekillerdeki Gül isminin anlamı ile beraber dilediğiniz manayı tercih edebilir ve kız çocuğunuz için ona hoş bir isim verebilirsiniz.



Gül İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Farsça kökenli olması ile beraber Türkçede çok fazla kullanılan Gül isminin, aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği çok sık araştırılıyor. Gül ismi Kur'an'da geçmez. Nadide ve özel bir çiçek olması ile beraber aynı zamanda dini açıdan da önemli bir manası bulunan Gül adını, kız çocuğunuza vermek istediğiniz isim konusunda listeye alabilirsiniz.