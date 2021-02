Gülcan İsminin Anlamı Nedir? Gülcan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Türkçe olan ve uzun yıllardır kullanılan Gülcan ismi, anlamı ve aynı zamanda telaffuzu üzerinden seviliyor. İki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuş bu güzel isim, tek başına veya başka isimlerle de beraber kullanılabilir.



Gülcan Ne Demek?



Gülcan ismi iki değişik anlamı üzerinden tercih edilen ve her iki anlamı ile de sevilen bir isimdir.



- Gül gibi güzel

- Canlı



Böylesi etkileyici ve hoş anlamları ile beraber pozitif bir etki yaratan isimler içerisinde geliyor. Genel olarak Gül ve Can isimlerin bir araya gelmesi üzerine hazırlanmış bir isimdir. Bu sebepten dolayı her iki ismin de anlamını taşıyan güzel bir karşılık sunmuş durumda.



Gülcan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Çok eski dönemlerden beri kullanılan ve yaygın olan isimler içerisinde Gülcan geliyor. Kız çocuklar için güzel bir isim olması ile beraber Kur'an'da geçip geçmediği de merak edilmektedir. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Hem anlamı hem de güzel bir okunuş vermesi nedeniyle, son zamanlarda yeniden oldukça popüler hale gelmiş durumda. Listeye ekleyebilir ve kız çocuğunuz için değerlendirme şansını öne çıkarabilirsiniz.