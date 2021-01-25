Güler Yüz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Güleryüz Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

TDK’ya göre güler yüz nasıl yazılır sorusunun cevabı ‘’güler yüz’’ şeklindedir. Genel olarak güler yüz kelimesinin yazım yanlışı güleryüz olarak yapılmakta ancak bu yazım şekli yanlıştır.

Güler Yüz Nasıl Yazılır?

Kafa karıştıran ve yazım sırasında yanlışlar ortaya çıkartan birleşik kelimeler, TDK sitesinde mutlaka incelenmesi ve doğru yazımı öğrenilmesi gereken kelimeler arasında yer almaktadır. Bu tür kelimelerden birisi olan güler yüz kelimesinin doğru yazım şekli ‘’güler yüz’’ olarak geçiyor. Doğrusu güler yüz olan kelimenin yanlış yazımı ‘’güleryüz’’dür.

TDK’ya Göre Güleryüz Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Türk Dil Kurumu’nun internet sitesinde her gün binlerce kelime için arama yapan kişiler, en doğru yazım şekline ulaşmak istiyor. TDK sitesinde arama yapılan kelimelerden birisi de güler yüz kelimesi olarak görülmektedir.