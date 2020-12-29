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    HaberlerEğitim Haberleri Gülmek Zıt Anlamlısı Nedir? Gülmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    29.12.2020 - 12:14 |

    Gülmek Zıt Anlamlısı Nedir? Gülmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Türkçede varlık gösteren kelimelerin her birinin zıt anlamı bulunur. Gülmek kelimesi de Türkçe de varlık gösteren, bir fiil belirten kelimelerdendir. Gülmek kelimesinin Türk Dil Kurumu'nca anlamı kişinin güzel olay ve haberler karşısında yüzün kasılması ve bunun yanı sıra sevincini sesli bir şekilde açığa vurması anlamına gelir. Gülmek zıt anlamlısı nedir? Gülmek zıt anlamlısı olan kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar.

    Gülmek Zıt Anlamlısı Nedir? Gülmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Gülmek kelimesi günlük yaşantımızda, bir eylem içeren, bir olay karşısında mutluluğumuz ifade eden bir fiildir.

    Gülmek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler

    Gülmek kelimesi Türkçede çok fazla tercih edilen ve kullanılan bir eylemdir. Güzel şeylerin yaşandığını, mutlu bir hayat biçimini ifade eder. Gülmek kelimesinin birde zıt anlamı var olmaktadır. Gülmek kelimesinin zıt anlamı ağlamak, gözyaşı dökmek eylemlerini anlatmakta ve bu anlama gelmektedir.

    Gülmek kelimesinin bir eş anlamlı kelimesi de tebessüm etmek ve kahkaha atmak anlamına gelmektedir. Zıt anlamlı kelimeler anlam ve mana olarak bir kelimenin tam tersi anlamına gelen diğer bir kelime manasına gelir. Zıt anlamlı kelimeler dışında eş anlamlı kelimeler ise yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklerdir.

     

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