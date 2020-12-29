Gülmek Zıt Anlamlısı Nedir? Gülmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Gülmek kelimesi günlük yaşantımızda, bir eylem içeren, bir olay karşısında mutluluğumuz ifade eden bir fiildir.



Gülmek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler



Gülmek kelimesi Türkçede çok fazla tercih edilen ve kullanılan bir eylemdir. Güzel şeylerin yaşandığını, mutlu bir hayat biçimini ifade eder. Gülmek kelimesinin birde zıt anlamı var olmaktadır. Gülmek kelimesinin zıt anlamı ağlamak, gözyaşı dökmek eylemlerini anlatmakta ve bu anlama gelmektedir.



Gülmek kelimesinin bir eş anlamlı kelimesi de tebessüm etmek ve kahkaha atmak anlamına gelmektedir. Zıt anlamlı kelimeler anlam ve mana olarak bir kelimenin tam tersi anlamına gelen diğer bir kelime manasına gelir. Zıt anlamlı kelimeler dışında eş anlamlı kelimeler ise yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklerdir.