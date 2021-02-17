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    Haberler Eğitim Haberleri Gülsu İsminin Anlamı Nedir? Gülsu Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
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    17.02.2021 - 01:03 |

    Gülsu İsminin Anlamı Nedir? Gülsu Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    İki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuş olan Gülsu ismi, Türkçedeki en sevilen isimlerden biridir. Kız çocukları adına değerlendirilen bu güzel ismin anlamı da merak ediliyor. Peki Gülsu isminin anlamı nedir? Gülsu ne demek, hangi anlama gelir? İşte bu isim için merak edilenler.

    Gülsu İsminin Anlamı Nedir? Gülsu Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Gülsu Türkçe kökenli bir isimdir. Gül ve su kelimelerinin bir araya gelmesi üzerinden oluşmuş ve kendi başına güzel bir anlamı bulunan addır. Böylece hem okunuşu hem de anlamı ile beraber ebeveynlerin sevdiği bir isim olarak öne çıkıyor.

    Gülsu Ne Demek?

    Bir araya gelmiş olduğu kelimelerin anlamlarını da barındıran Gülsu ismi, son dönemlerin en popüler adları içerisinde yer almaktadır.

    - Gül renkli su
    - Taze su

    Bütünüyle saf ve doğal bir etki yaratan isim olması üzerinden, oldukça etkili ve güzel bir addır. İsim verilecek olan çocuğun geleceği üzerinde saf ve temiz bir etki yaratır.

    Gülsu İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

    En çok merak edilen konulardan biri de Gülsu isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Türkçe kökenli olan ve uzun yıllardır yerleşik olarak kullanılan Gülsu ismini, minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz.

    Sadece güzel ve anlamlı karşılığı değil aynı zamanda telaffuzu olsa üzerinden de kulakta hoş bir etki yaratıyor. Naif ve yumuşak bir isim olması ile beraber, iki kelime üzerinden oluştuğu için tek başına kullanmak daha doğru olur.

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