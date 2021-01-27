Güpegündüz Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Güpe Gündüz Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Dilimizde güpegündüz kadar sık kullanılan birçok pekiştirmeli kelime vardır. ''Düpedüz'', ''Büsbütün'' ve ''Tastamam'' bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir.



TDK'ya Göre Güpegündüz Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Güpegündüz.



Güpegündüz kelimesi, sabahın ilk ışıklarında, tamamen aydınlıkken, öğlen anlamına gelir. Cümledeki anlamı kuvvetlendirmek için kullanılan bu kelimenin ''Güpe Gündüz'' ve ''Güpgündüz'' şeklindeki yazımı yanlıştır. Çünkü Türkçedeki tüm pekiştirmeli sözler birleşik yazılır.



Güpegündüz Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler



Not: Güpegündüz kelimesi genellikle olağandışı durumları ve beklenmedik olayları anlatmak için kullanılır.



1- Hırsızlar güpegündüz evimizdeki tüm değerli eşyaları çalmış. (Doğru)

2- Hava güpegündüz olmasına rağmen karardı. (Doğru)

3- Suçlular güpe gündüz marketi soydu. (Yanlış)