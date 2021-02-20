Güven İsminin Anlamı Nedir? Güven Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Güven Türkçe bir isimdir ve ayrıca hem erkek hem de kız çocukları için kullanılabilir. Yani unisex bir isim olması ile beraber uygun şekilde değerlendirilen bir isimdir. Ayrıca hem anlamı hem de okunuşu üzerinden değer gören bir isim olduğunu söylemek mümkün.



Güven Ne Demek?



Değişik anlamlara sahip olan Güven isminin ne manaya geldiği birçok ebeveynin merak ettiği konulardan biridir.



- Korku ve kuşku duygusundan uzak

- Bağlanma ve inanma duygusu

- Yüreklilik ve cesaret



Böylesi güçlü ve karakteristik anlamları ile beraber Türkçedeki en çok sevilen isimler arasında geliyor. Hem kız hem de erkek çocukları için değerlendirilen bu isim, daha çok erkek çocukları adına kullanılır. Güveni anlatan ve aynı zamanda samimi bir isim olarak dikkat çekmektedir.



Güven İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Hem sözlük anlamı hem de isim anlamı üzerinden değerlendirilen Güven adı, Türkçenin en güzel isimleri içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda bu ismi Kur'an'da geçip geçmediği de merak konusudur. Güven adı Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Yerleşik olarak uzun yıllardır Türkiye'de kullanılan ve kişinin güvenilirliğini anlatan bir isim olması üzerinden değer görmektedir. Tek başına kullanabilir veya başka isimlerle de güzel bir uyum sağlayabilirsiniz.