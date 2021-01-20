Habibe İsminin Anlamı Nedir? Habibe Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Habibe kökeni Arapça olan ve çok uzun zamandır Türkçede bulunan isimlerden biridir. Pek çok ebeveynin minik yavruları için isim ararken karşısına çıktığı adlar içerisinde geliyor. Hem içten ve sıcak, samimi Habibe isminin anlamı hem de telaffuzu üzerinden ortak şekilde sevilen isimlerinden biri olduğunu söylemek mümkün.



Habibe Ne Demek?



Habibe ismi özellikle anlamları eşliğinde dikkatleri üzerine toplayan ve sevilen adlar arasında geliyor.



- Sevilen

- Sevgili

- Seven

- Dost



Özellikle anlamı açısından temel olarak sevgiyi ele alması sebebiyle, kız çocukları için verilebilecek en güzel isimlerden biridir. Bu etkili anlamları ile beraber aynı zamanda yumuşak ve soft bir okunuş sağladığını dile getirmek mümkün. O yüzden değerlendirebileceğiniz güzel isimlerden biri olarak listede yer alabilir.



Habibe İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kelime anlamı ile aynı zamanda Arapçada kullanılan Habibe, Türkçede direkt olarak kız çocukları adına isim olarak değerlendirilir. Bu ismi kullanmak isteyen anne ve babalar aynı zamanda ismin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Habibe ismi Kur'an'da yer almaz. Çok özel anlamları ve oldukça etkileyici okunuşu ile beraber minik yavrunuz için verebileceğiniz özel ve güzel isimlerden biridir.



Bu güzel isim genel olarak tek başına kullanılması ile beraber, isteğe bağlı şekilde başka isimler üzerinden de uyumlu olarak bir araya getirilebilir. Kur'an'da geçmemesi ile beraber Arapçada yaygın olarak değerlendirilen ve hem isim hem de kelime anlamıyla öne çıkan bir addır. Kız çocuğunuz için değerlendirebilir ve ona güzel bir isim verme şansını elde edebilirsiniz.