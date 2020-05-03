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    HaberlerEğitim Haberleri Hacet Ne Demek? Tdk'da Hacet Dilemek, Görmek Ve Haceti Olmak Kelime Anlamı Nedir?
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    03.05.2020 - 19:40 |

    Hacet Ne Demek? Tdk'da Hacet Dilemek, Görmek Ve Haceti Olmak Kelime Anlamı Nedir?

    Hacet kelimesi tek başına ya da birçok farklı kelime grubu üzerinden türemiş şekilde kullanılmaktadır. Her biri farklı zamanlarda değişik konular üzerinden cümle içerisinde değerlendirilir. Peki, hacet ne demek? TDK'da hacet dilemek, görmek ve haceti olmak kelime anlamı nedir? Tüm detayları sizler için derledik.

    Hacet Ne Demek? Tdk'da Hacet Dilemek, Görmek Ve Haceti Olmak Kelime Anlamı Nedir?

    Hacet kelimesi TDK açısından, ‘Herhangi bir şey için gerekli olma, gereklilik’ Anlamı taşımaktadır. O an mutlaka yerine getirilmesi gereken bir durum şeklinde ifade etmek mümkün.

    Hacet Ne Demek?

    Hacet kelimesi kısaca, ‘herhangi bir durum karşısında gereklilik ya da gerekli olma’ anlamı üzerinden ele alınmaktadır. Örneğin halk arasında, ‘buna ne hacet var’ gibi değişik cümleler üzerinden genel olarak pek çok farklı konu için ele alınabilmektedir.

    TDK'da Hacet Dilemek, Görmek ve Hacet Olmak Kelime Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu için hacet dilemek kelimesi, ‘İstekte bulunmak’ anlamına gelmektedir. Bu durum hacet ile kullanıldığı zaman çok daha kibar ve naif şekilde istenme anlamına gelir.

    Aynı şekilde hacet görmek kelimesi ise TDK'ya göre, ‘bir işe yaramak, gerekli bulmak ya da gerekli saymak’ ifadeleri ile tanımlanmaktadır.

    Diğer taraftan hacet olmak ise, ‘tuvalete gitmesi gerekmek’ ifadesi ile beraber gün içerisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle bu konuda genelde Hacet görmek kelime grubu kullanılır ancak bu yanlıştır. Daha çok hacet olmak ifadesi ile beraber değerlendirilir. Aynı zamanda küçük ya da büyük abdest etmek şeklinde de tanımlanır.

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