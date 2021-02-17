Hafize İsminin Anlamı Nedir? Hafize Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Hafize isminin anlamı, koruyan ve saklayandır.



Hafize Ne Demek?



Hafize ismi, çok anlamı bir isimdir. Çocuklarına isim arayan anne ve babalar bu ismin anlamını öğrendikten sonra, mutlaka kullanıyorlar. Eski zamanlara göre daha fazla tercih edilen bir isimdir. Hafize isminin anlamı insanların ilgisini çekiyor. Anlam olarak insanları etkileyen bu isim, doğacak olan çocuklar için tercih edilmeye başlandı. Hafize isminin anlamını bilmeyen kişiler, bu ismin anlamını öğrendiğinde çocukları için düşünebiliyor. Hafize koruyan ve saklayan anlamına geliyor.



Hafize İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Anne ve babalar isim koyma konusunda doğum olana kadar isim arayışı içine girer. Çocuklarına koyacakları ismin her zaman özel ve anlamlı olmasını ister. Bu aşamada her ismin anlamı araştırılarak, çocuklarına güzel bir isim vermek isterler. Hafize ismi tercih edilen ve kullanılan bir isimdir. Hafize Kuranda geçen bir isim değildir. Bu durum çocuklara bu ismi koymamak için bir sebep de değildir. Hafize isminin Kuranda geçmemesi, bu ismin kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. Anlamı koruyan olan bu isim, yeni doğacak çocuklar için uygundur.