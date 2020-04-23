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    HaberlerEğitim Haberleri Haftasonu Nasıl Yazılır? Hafta Sonu TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Haftasonu Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 16:38 |

    Haftasonu Nasıl Yazılır? Hafta Sonu TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Haftasonu Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Hafta sonu kelimesi Türkçe yazım dilinde sıkça kullanılan bir sözcüktür. Birden fazla kelimeden oluşması sebebiyle de birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı konusunda sorular sorulmaktadır. Peki, hafta sonu nasıl yazılır? Bu kelimenin doğru yazılışı nedir? Sizler için hafta sonu kelimesinin TDK’ya göre doğru yazımını sizler için hazırladık.

    Haftasonu Nasıl Yazılır? Hafta Sonu TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Haftasonu Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Hafta sonu ve haftasonu yazım şekline yazılı kaynaklarda rastlanabilmektedir. İsim soylu bir kelime olan hafta sonu ile ilgili en doğru yazım kuralı ise TDK kılavuzunda yer almaktadır.

    Hafta Sonu TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu sözlüğünde hafta sonu sözlüğünün hem açıklamasına hem de doğru yazımına yer verilmektedir. Bu bağlamda hafta sonu ayrı olarak yazılan bir kelimedir.

    Hafta Sonu Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    İçerisinde hafta sonu kelimesi bulunan farklı örnekler verilebilmektedir. Aşağıda yer alan örneklerde hafta sonunun doğru ve yanlış yazımları yer almaktadır.

    - Toplantı gündeminde hafta sonu tatilleri de var. (DOĞRU)

    - Haftasonu için iki günlük bir tatil planlayalım mı? (YANLIŞ)

    Hafta Sonu Nedir?

    Hafta sonu sözcüğü, cumartesi ve Pazar günlerinin her ikisini tarif etmek için kullanılan bir terimdir. Haftanın son günlerini ifade etmektedir.

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