Haftasonu Nasıl Yazılır? Hafta Sonu TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Haftasonu Kelimesinin Doğru Yazılışı

Hafta sonu ve haftasonu yazım şekline yazılı kaynaklarda rastlanabilmektedir. İsim soylu bir kelime olan hafta sonu ile ilgili en doğru yazım kuralı ise TDK kılavuzunda yer almaktadır.

Hafta Sonu TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu sözlüğünde hafta sonu sözlüğünün hem açıklamasına hem de doğru yazımına yer verilmektedir. Bu bağlamda hafta sonu ayrı olarak yazılan bir kelimedir.

Hafta Sonu Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

İçerisinde hafta sonu kelimesi bulunan farklı örnekler verilebilmektedir. Aşağıda yer alan örneklerde hafta sonunun doğru ve yanlış yazımları yer almaktadır.

- Toplantı gündeminde hafta sonu tatilleri de var. (DOĞRU)

- Haftasonu için iki günlük bir tatil planlayalım mı? (YANLIŞ)

Hafta Sonu Nedir?

Hafta sonu sözcüğü, cumartesi ve Pazar günlerinin her ikisini tarif etmek için kullanılan bir terimdir. Haftanın son günlerini ifade etmektedir.