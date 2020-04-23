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    HaberlerEğitim Haberleri Haftasonu Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Haftasonu Mu Yoksa Hafta Sonu Olarak Mı Yazıyor?
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    23.04.2020 - 16:35 |

    Haftasonu Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Haftasonu Mu Yoksa Hafta Sonu Olarak Mı Yazıyor?

    Bazı kelimelerin aylık mı yoksa birleşik mi yazılacağına dair pek çok insan kararsız kalabiliyor. Bu doğrultuda TDK üzerinden bilgi almaya çalışılır. Bu kelimeler arasında hafta sonu sözcüğü de gelmektedir. Peki, haftasonu nasıl yazılır? TDK sözlükte haftasonu mu yoksa hafta sonu olarak mı yazıyor? İşte detaylar.

    Haftasonu Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Haftasonu Mu Yoksa Hafta Sonu Olarak Mı Yazıyor?

     Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman bu kelimenin doğru yazılışı ‘hafta sonu’ olarak karşımıza çıkıyor. Yani cümle içerisinde değerlendirirken mutlaka ayrı yazılmalıdır.

    Hafta Sonu TDK’ya Göre Yazılışı

    TDK'ya göre yazılışı ‘hafta sonu’ şeklinde öne çıkan bu kelimeyi doğru yazımı üzerinden farklı cümlelerde kullanılabilir. Aynı zamanda tek başına kullanılabilen kelimeler arasında yer alıyor.

    Hafta sonu (doğru)

    Haftasonu (yanlış)

    Hafta Sonu Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

    Hafta sonu kelimesini cümle içerisinde örnek vermek gerekirse;

    ‘’Hafta sonu bir şeyler yapalım.’’

    ‘’Hafta sonu çok yoğunum.’’

    Hafta Sonu Nedir?

    Hafta sonu kelime anlamı itibariyle ‘hafta sonu günleri’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu durum genel olarak Cumartesi ve Pazar günlerini kapsar. Cümle içerisinde ya da tek başına hafta sonu kelimesinin doğru yazımı üzerinden kullanabilirsiniz.

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