Hagb Nedir? Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şartları Nelerdir?

Sanıkların suçlarından dolayı yargılama yapılmasının ardından hükmolunan cezalar 2 yıl ya da daha az süre ile hapis veya para cezası olması durumunda mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklinde bir karara varabilmektedir.

HAGB Nedir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumu, sanıklara verilen cezaların belli bir sürede sonuca bağlanmaması, denetim sürecinde sanığın herhangi bir suç işlememesi ve yükümlüğe uygun olarak davranması durumunda ceza durumu ortadan kaldırılabilmektedir.

Erteleme durumunda mahkemenin vermiş olduğu kararlar hukuki sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumunda herhangi bir sonuç doğuracak durum ortaya çıkmamaktadır. HAGB kararı ile aslında sanıklara ikinci bir şans verilmesi uygun görülmektedir. Bu durumda kişilerin özel yaşamına, medeni durumuna ya da siyasi yaşamına bir kısıtlama getirilmesi söz konusu değildir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şartları Nelerdir?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması için bazı şartların yerine getirilmiş olması oldukça önemlidir. Ceza Mahkemesi Kanuna göre sanık tüm şartları yerine getirmeden hakimin hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar alması yetkisi bulunmaz. Şartlar ise şu şekilde sıralanabilir;

l Öncelikle HAGB kararı alınabilmesi için sanığın 2 yıldan daha az hapis cezası almış olması gerekmektedir.

l Sanığın daha önceden herhangi bir suç sebebi ile mahkumiyeti olmamalıdır. Eğer aksi bir durum söz konusu ise HAGB kararı verilememektedir.

l Suçun işlenmesi sebebi ile kişiler mağdur olmuş ya da kamu zararına bir durum söz konusu ise zararın giderilmesi gerekir.

l Mahkemenin sanığın tekrar suç işlemeyeceği ile ilgili bir kanaate varmış olması gerekmektedir.