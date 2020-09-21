Hakkari Haritası: Hakkari İlçeleri Nelerdir? Hakkari İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Doğu Anadolu Bölgesindeki illerimizden birisi de Hakkari’dir. Hakkari’nin önceki adı Kürt dilinde Çölemerik olarak geçmektedir. Hakkari ülkemizin en güneydoğusunda olma özelliğine sahiptir. Tarihte Med, Selçuklu, Pers, Selçuklu ve Abbasi gibi bir çok medeniyete dahil olmuştur. Kayak merkezi ve ters lalesi ile tanınan Hakkari, Unesco’nun dünya miras listesine de dahil edilmiştir. Hakkari bulunduğu bölge itibariyle karasal iklime sahiptir ve kışları şiddetli soğuk hava koşulları yaşanmaktadır. İlde yetiştirilen başlıca ürünler ise; buğday, patates, arpa, sarımsak ve pirinçtir. Sanayisi gelişmemiştir ve dağlık bölgelerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yüksekova ilçesinde yapılan Parmak Kebabı Hakkarinin meşhur yemeklerindendir. Ayrıca Lalaped tatlısı ve otlu peynir diğer meşhur yiyeceklerine örnek gösterilebilir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Hakkari İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Hakkari ilinin 5 tane ilçesi bulunmaktadır. Bunlardan birisi aynı zamanda il merkezi olan Hakkari’dir. Aynı zamanda 53 mahallesi ve 124 köyü bulunmaktadır.



Hakkari İlinin Nüfusu Ne Kadar?



Hakkari’nin 2020 yılındaki nüfusu net olarak 2021 yılında belli olacağı için geçmiş yıllara göre nüfusunu şu şekilde sıralamak mümkündür:

2019 yılında 280.991

2018 yılında 286.470

2017 yılında 275.761

2016 yılında 267.813

2015 yılında 278.775

2014 yılında 276.287

2013 yılında 273.041

2012 yılında 279.982

2011 yılında 272.165

2010 yılında 251.302

2009 yılında 256.761

2008 yılında 258.590

2007 yılında 246.469



Hakkari her yıl göç veren bir şehirdir ve bu da nüfusunu etkilemektedir. 2019 yılında Hakkari nüfusunun bir önceki yıla göre azaldığı görülmektedir. Nüfusun yaklaşık %54’ü erkek iken yaklaşık %47’si kadınlardan oluşmaktadır.



Hakkari İlinin İlçeleri Nelerdir?



Hakkari ilinin ilçeleri şu şekildedir:

İl merkezi olan Hakkari,

Derecik,

Şemdinli,

Çukurca,

Yüksekova.

Hakkari ilçeleri arasında yaklaşık 120 bin nüfusla Yüksekova ilçesi en fazla nüfusa sahiptir. Ardından sırasıyla Şemdinli, Merkez İlçe ve Derecik gelmektedir. Yaklaşık 17 bin nüfusuyla Çukurca ilçesi en az nüfusa sahiptir. En son kurulan ilçe Derecik’tir ve 2018 yılında Şemdinli ilçesinin ikiye bölünmesiyle kurulmuştur.