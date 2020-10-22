Halkçılık İlkesi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Yaşamış olduğu ülkeyi vatanı olarak sayan ve her şey ile kendini o ülkeye bakmış olan İnsanlar bütününe halk denir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan halkın her bireyini önemseyen ve onun özgürlüğünü ön plana çıkaran halkçılık olarak bilinmektedir.



Halkçılık İlkesi Nedir?



Halkın halk tarafından ve halk için idaresi halkçılık olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda sosyal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlar halkçılıkla ilgilidir. Yani diğer bir deyişle tüm bu unsurlar halka ve halkçılığa dayanır. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün halkçılık ilkesi 3 temel esas üzerinden ele alınmaktadır;



- Siyasi demokrasi (Halk yönetimi)

- Yasalar önünde eşitlik

- Sosyal dayanışma ile beraber sınıf mücadelesinin reddi



Tüm bu maddeler halkın iyiliği, halkın eşit şekilde ve adaletli biçimde yaşaması amaçlı ele alınmaktadır. Böylece daha barışçıl, daha özgür ve ekonomik yönden güçlü şekilde halkın ön plana çıkması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda halkın yönetim konusunda çoğunluğu sağlamak suretiyle seçim hakkını elinde bulundurması da yine halkçılık ile ilgilidir.



Halkçılık Özellikleri Nelerdir?



Adından da anlaşılacağı üzere halkçılık halkı merkezine almakta ve bu doğrultuda belli başlı bazı özellikler ile ön plana çıkmaktadır.



- Adalet, eşitlik, egemenlik, hak ve demokrasi ile sosyal dayanışma gibi kavramları ele alır.

- Bütünleştirici ve birleştiricidir.

- Belli bir grup ya da sınıf üstünlüğü tanımaz.

- Atatürk halk ile millet kavramlarını aynı anlam içerisinde ele almıştır.

- Sosyal adalet, sosyal güvenlik, adaletli gelir dağılımı, toplumun yoksul kesimlerin korunması Atatürk'ün en önemli halkçılık anlayışı içerisinde yer alır.



Bütün bu özellikler ile beraber halkçılık Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli avantajlar ve faydalar sunulmuştur. Türkiye'nin hem ekonomik hem de toplumsal açıdan gelişmesi ve güçlenmesi amaçlı önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.



Halkçılık İlkesinin Türkiye Cumhuriyeti’ne Sağladığı Faydalar



Türk toplumunun yönetime katılması ve kanunlar önünde eşit olması halkçılık ilkesiyle elde edilmiştir. Milli egemenliğin tam olarak elde edilmesi ve demokrasinin güçlenmesi noktasında büyük bir öneme sahiptir. Ekonominin güçlenmesi ve kalkınması noktasında, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk dönemlerinde ayağa kaldırmıştır. Toplumsal barışı korumak suretiyle milli birlik ve beraberliği ön plana çıkarmıştır.