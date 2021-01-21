Hamide İsminin Anlamı Nedir? Hamide Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Hamide ismi, Arapça kökenli olan kız isimleri arasında yer almaktadır. Hatta Tokat ilinin bir bucağına bağlı olan bir yerleşim yerinin ismi de Hamide ismine sahip durumdadır. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan ve taşıdığı kimliğinde Hamide ismi yazılı olan 61.354 civarında kişi bulunmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'de en yaygın kullanılan isimler arasındaki yerini almaktadır.



Hamide Ne Demek?



Hamide isminin ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra anlamı da çok fazla araştırma konusu oluşturmaktadır. Hamide isminin beş adet birbirinden farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlar; Ünlü soydan gelen, kişisel değeri olan, gönül ferahlığı, sevinç, Allah'a şükreden, hamd eden, şükreden, Allah'a hamd ve sena eden, övülmeye değer demektir.



Hamide isminin pek çok anlamının bulunuyor olması ve bu anlamların her birinin birbirinden güzel olması, anne ve babaların bu ismi çocukları için tercih etmelerinde çok önemli bir unsuru oluşturmaktadır.



Hamide İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Kur'an’da geçen isimleri tercih edenler ve bu konuyu çok fazla önemseyenler tarafından Hamide ismi çok fazla araştırılmaktadır. Ancak Hamide ismi Kur'an’da geçen isimlerden biri değildir. Lakin bir ismin bebeğe verilmesinde çok önemli olan şarta uygun bir isimdir. Bu çok önemli şart ise, çocuğa verilecek ismin taşıdığı anlamın güzel olmasıdır.



Unutulmamalıdır ki sırf Kur'an’da geçiyor diye bir ismi çocuğa vermek kesinlikle doğru değildir. Çünkü Kur'an’da geçen her ismin taşıdığı anlam, bebeklere verilmesi için uygun nitelik taşımayabilir. Bu yüzden anlamının güzel olduğundan emin olunan isimleri tercih etmek son derece doğru bir seçim olacaktır.