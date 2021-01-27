Hammadde Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Hammadde Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Hammadde nasıl yazılır? Türk Dil kurumuna hammadde Yazılışının doğru olan şekli nasıldır? Ham madde kelimesinin ayrı yazılışı doğru mudur? Hammadde kelimesinin yazımında kaynaklanan hatalar nelerdir? Hammadde kelimesinde birden fazla harfin benzerlik göstermesi yazım yanlışı yapılmasında etki eder mi? Hammadde nasıl yazılır hakkındaki tüm bilgileri ve Türk Dil kurumuna göre hammadde kelimesinin doğru yazılışı nasıldır konularını sizler için derledik.
Hammadde kelimesi iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik bir kelimedir. Hammadde kelimesinin yazım yanlışı olmasının nedeni bitişik veya ayrı yazımı hakkında ortaya çıkmaktadır.
Hammadde Nasıl Yazılır?
Hammadde yazılışı doğru olarak iki kelimenin bitişik olarak yazılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Ham kelimesi ve madde kelimesinin bitişik yazılmasını sonucu hammadde olarak yazılmaktadır.
TDK 'ya Göre Hammadde Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?
Türk Dil kurumuna göre hammadde kelimesi bitişik şekilde yazılmaktadır. Hammadde kelimesinde m harfi iki tane kelimede de olmasına rağmen düşmemektedir. Yazım yanlışı olarak ham madde şeklinde yazım yanlış kabul edilmektedir. Hammadde kelimelerindeki benzer harfler düşme yapmamaktadır. İki ayrı kelime bir arada birleşik şekilde kullanılmaktadır.