Hammadde Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Hammadde Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Hammadde kelimesi iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik bir kelimedir. Hammadde kelimesinin yazım yanlışı olmasının nedeni bitişik veya ayrı yazımı hakkında ortaya çıkmaktadır.



Hammadde Nasıl Yazılır?



Hammadde yazılışı doğru olarak iki kelimenin bitişik olarak yazılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Ham kelimesi ve madde kelimesinin bitişik yazılmasını sonucu hammadde olarak yazılmaktadır.



TDK 'ya Göre Hammadde Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?



Türk Dil kurumuna göre hammadde kelimesi bitişik şekilde yazılmaktadır. Hammadde kelimesinde m harfi iki tane kelimede de olmasına rağmen düşmemektedir. Yazım yanlışı olarak ham madde şeklinde yazım yanlış kabul edilmektedir. Hammadde kelimelerindeki benzer harfler düşme yapmamaktadır. İki ayrı kelime bir arada birleşik şekilde kullanılmaktadır.