Hapşırmak Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Hapşırma Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

TDK'ya göre hapşırmak kelimesi ile aksırmak eş anlamlıdır. Günlük konuşmalarda ise aksırmak daha çok öksürmek sözcüğü ile aynı manada kullanılır.



TDK'ya Göre Hapşırma Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Bu kelime günlük yazışmalarda ve edebi eserlerde ''hapşurmak'' şeklinde yazılıyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı ''Hapşırmak'' şeklindedir.



Geçişsiz bir fiil olan ''Hapşırmak'' aynı zamanda bir ses taklididir. Türkçede ses taklidiyle oluşturulmuş birçok kelime vardı. Dökülen suyun sesiyle oluşturulan ''Şırıl Şırıl'' ikilemesi ve ''Şırıltı'' kelimeleri buna örnek gösterilebilir. Aynı şekilde ''Hapşırık'' ve ''Hapşırmak'' fiili de ''Hapşu'' sesinden türetilmiştir.



Örnek Cümleler:



1- Ali üst üste üç kere hapşırdı. (Doğru Kullanım)

2- Grip olduğu için sık sık hapşuruyorum. (Yanlış Kullanım)