Har İçinde Biten Gonca Güle Minnet Eylemem Ne Demek? İşte Sözün Açıklaması…

Birçok türkü anlam bakımında oldukça derin anlamlar şeklinde bulunmaktadır. Bu kelime ve cümlelerden biri olan har içinde biten gonca küle minnet eylemem sözü oldukça önemli bir kelime grubu olmaktadır. Anlamının öğrenilmesi türküyü daha hoş ve güze bir hale getirdiği birçok kişi tarafına vurgulanmaktadır.



Har İçinde Biten Gonca Güle Minnet Eylemem Ne Demek?



Türküler birçok anlam ve birçok derin konuları içerebilmektedir. Bu nedenle pek çok kişi tarafından bazı kelime ve cümleler merak edilmektedir. Özellikle har içinde biten gonca küle minnet eylemem sözü bunlardan olmaktadır. Türküler genellikle Anadolu’da köken alan ve bir tür sorun ile karşılaşan bireylerin söylemesi ile meydana gelmektedir. Birçok türkü halkı eğitilmek veya halka bir derdi anlatmak için oluşur.



Bu kültü orta asadan itibaren gelmektedir İlk başlarda orta Asya’da derdi tasadan ziyade bir dede tarafından yiğitlik mertlik anlatılır idi. Bunlardan biri olan ve temelde minnet etmek ile alakalı olan türküde geçen har içinde biten gonca küle minnet eylemem sözü de bu kültürün devamındır. Türküde har içinde biten gonca küle minnet eylemem sözü ile denilmek istenen ateşin ininde ki gül bile olsa onu istemem çünkü ateş içinde açan çiçek ne bana ne ona hayır getiri demektir. En doğrusu bu ateş içinde ki çiçeğinde bir birimize minnet etmemesidir demektedir.